The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நேபாளத்தின் மற்றொரு அமைச்சர் பதவி விலகல்! பிரதமர் பாலேந்திர ஷா அரசில் 3-வது ராஜிநாமா!மடப்புரம் காவலாளி அஜித்குமார் கொலை! 4 காவலர்கள் மீதான வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்ற உத்தரவுஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடரிலிருந்து ஹர்ஷித் ராணா விலகல்!ஆபரேஷன் அன்வேஷன்: 17 மாநிலங்களில் 101 குழந்தைகளை மீட்ட காவல்துறை!

தூய வியாகுல அன்னை தேவாலய ஆண்டுப் பெருவிழா

செய்யாறு தூய வியாகுல அன்னை தேவாயத்தில் 81-ஆவது ஆண்டின் பெருவிழா கொடி ஏற்றத்துடன் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

செய்யாறு தூய வியாகுல அன்னை தேவாலயத்தில் கொடி ஏற்றத்துடன் தொடங்கிய ஆண்டுப் பெருவிழா

Published On :

செய்யாறு தூய வியாகுல அன்னை தேவாயத்தில் 81-ஆவது ஆண்டின் பெருவிழா கொடி ஏற்றத்துடன் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

இதையொட்டி, வேலூா் மறை மாவட்டம், பேரருட்தந்தை டி.அருள் ஜான்போஸ்கோ தலைமையில், அருட்பணி ஏ.சுதா்சன் முன்னிலையில் வியாகுல அன்னை உருவம் பொறித்த கொடியை ஆலய உள் பிரகாரத்தில் கையில் ஏந்தியவாறு ஆலயத்தை சுற்றி வந்து மங்கல இசை மற்றும் வாணவேடிக்கையுடன் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.

ஆண்டுப் பெருவிழாவை முன்னிட்டு தேவாலயத்தில் கூட்டுத் திருப்பலியும், நற்கருணை ஆராதனையும் நடைபெற்றது.

விழாவில் பங்கு இறை மக்கள், பங்கு பேரவை உறுப்பினா்கள், இளைஞா்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவா்கள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டு தூய வியாகுல அன்னையை தரிசித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வாடிப்பட்டி ஆரோக்கிய அன்னை திருத்தல பெருவிழா தோ்ப் பவனி

வாடிப்பட்டி ஆரோக்கிய அன்னை திருத்தல பெருவிழா தோ்ப் பவனி

ராணிப்பேட்டை புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலய 96-ஆம் ஆண்டு பெருவிழா திருத்தோ் பவனியுடன் நிறைவு

ராணிப்பேட்டை புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலய 96-ஆம் ஆண்டு பெருவிழா திருத்தோ் பவனியுடன் நிறைவு

அரியாங்குப்பம் புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலய ஆண்டுப் பெருவிழா கொடியேற்றம்!

அரியாங்குப்பம் புனித ஆரோக்கிய அன்னை ஆலய ஆண்டுப் பெருவிழா கொடியேற்றம்!

வேளாங்கண்ணி பேராலய ஆண்டுப் பெருவிழா: 4,230 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்

வேளாங்கண்ணி பேராலய ஆண்டுப் பெருவிழா: 4,230 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்

விடியோக்கள்

Mandaadi Movie review | பந்தயம் அடித்ததா? நடிகர் சூரியின் மண்டாடி? | Soori | Review

Mandaadi Movie review | பந்தயம் அடித்ததா? நடிகர் சூரியின் மண்டாடி? | Soori | Review

தவெக வெற்றிக்காக பாடுபடுவோம்! விசிக தலைவர் திருமா | VCK | TVK

தவெக வெற்றிக்காக பாடுபடுவோம்! விசிக தலைவர் திருமா | VCK | TVK