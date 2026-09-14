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பைக்கிலிருந்து தவறி விழுந்த சமையல் தொழிலாளி பலி!

பைக்கிலிருந்து தவறி விழுந்த சமையல் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

மரணம் உயிரிழப்பு

சடலம் - கோப்புப் படம்

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செய்யாறு அருகே பைக்கிலிருந்து தவறி விழுந்த சமையல் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

வெம்பாக்கம் வட்டம், வடமாவந்தல் கிராமம், பஜனைக் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் குமாா் (52), சமையல் தொழிலாளி. இவா், கடந்த 11-ஆம் தேதி அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த பொன்ராசுடன் பைக்கில் சென்றாா். நமண்டி - வடமாவந்தல் சாலையில் பொன்னியம்மன் கோயில் அருகே சென்றபோது, பைக்கிலிருந்து நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்ததில் குமாா் பலத்த காயமடைந்தாா்.

இதையடுத்து, வெம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, பின்னா் தீவிர சிகிச்சைக்காக காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்ட அவா், அங்கு உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், தூசி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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