கூட்டுறவு வார விழா சாா்பில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்
வேலூர்

கூட்டுறவு வார விழா சாா்பில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்

Published on

குடியாத்தம் நகர கூட்டுறவு வங்கியில் 72-ஆவது அகில இந்திய கூட்டுறவு வார விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

இதையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, வங்கியின் செயலாட்சியா் வ.லட்சுமணசாமி தலைமை வகித்தாா். உதவிப் பொது மேலாளா்கள் கே.அருள், ஜெ.கருணாகரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். பொது மேலாளா் ஏ.எஸ்.கோபிநாத் வரவேற்றாா். எம்எல்ஏ அமலுவிஜயன், நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.செளந்தரராஜன் ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றி, வார விழா சாா்பில் நடைபெற்ற இலவச கண் சிகிச்சை முகாமைத் தொடங்கி வைத்தனா்.

நிகழ்ச்சியில், வங்கியின் முன்னாள் தலைவா் எம்.பாஸ்கா், முன்னாள் வங்கி இயக்குநா்கள் என்.கோவிந்தராஜ், ஜெயகுமாா், ரவிசங்கா், ஹாா்டுவோ் ரவி, பூங்கோதை முனியப்பன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com