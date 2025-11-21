மாணவியை பள்ளியிலிருந்து கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவருக்கு 5 ஆண்டு சிறை
குடியாத்தத்தில் 6-ஆம் வகுப்பு மாணவியை பள்ளியில் இருந்து கடத்திச் சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்றவருக்கு 5 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை விதித்து வேலூா் போக்ஸோ விரைவு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்துள்ளது.
வேலூா் மாவட்டம், போ்ணாம்பட்டு பகுதியை அடுத்த கீழ்பட்டி சாந்தி நகரைச் சோ்ந்த கூலித்தொழிலாளி ஒருவரின் 11 வயது மகள் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு அங்குள்ள நடுநிலைப் பள்ளியில் 6-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.
அதே ஆண்டு டிச.12-ஆம் தேதி இந்த மாணவி வழக்கம்போல் பள்ளிக்குச் சென்றிருந்த நிலையில், மாலையில் பள்ளிக்குச் சென்ற குடும்ப உறவினரான கீழ்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த வினோத்குமாா் (30) மாணவியின் தந்தைக்கு அடிபட்டுவிட்டதாகக் கூறியுள்ளாா். இதை நம்பிய தலைமை ஆசிரியா், வகுப்பறையில் இருந்த மாணவியை அந்த இளைஞருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் அனுப்பி வைத்தாா்.
தொடா்ந்து, வினோத்குமாா் அதே கிராமத்தில் உள்ள விவசாய நிலத்தில் வைத்து மாணவியை மிரட்டி பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்றுள்ளாா். இதைப்பாா்த்த ஊா் மக்கள் வினோத்குமாரை அடித்து தாக்கினா். பின்னா், மாணவியின் தந்தை அளித்த புகாரின்பேரில், வினோத்குமாா் மீது குடியாத்தம் அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கு விசாரணை வேலூா் போக்ஸோ விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இதில், வினோத்குமாா் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ.20 ஆயிரம் அபராதமும், அபராதம் செலுத்த தவறினால் மேலும் 6 மாதம் சிறை தண்டனையும் விதித்து நீதிபதி தீா்ப்பளித்தாா்.