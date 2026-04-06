திமுக ஆட்சியில் வேலூா் மாநகராட்சி பகுதியில் அடிப்படை பிரச்னைகளைக்கூட தீா்க்கப்படாததால் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளதாக அணைக்கட்டு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் த.வேலழகன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
வேலூா் மாவட்டம், அணைக்கட்டு தொகுதி அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் அவா், வேலூா் மாநகராட்சி 50 முதல் 57-ஆவது வாா்டுகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது, அதிமுக ஆட்சியில் நிா்வாக வசதிக்காக ஒருங்கிணைந்த வேலூா் மாவட்டத்தை மூன்றாகப் பிரித்து சிறப்பு செய்தவா் முன்னாள் முதல்வா் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஆனால், திமுக ஆட்சியில் வேலூா் மாந கராட்சி பகுதியில் சாலை, கழிவுநீா், தெருவிளக்கு, திடக்கழிவு மேலாண்மை என எந்தவொரு அடிப்படை பிரச்னைகளுக்கும் தீா்வுகாணப்படாமல் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனா்.
தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமையும்போது பெண்கள் சுதந்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வாழ தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அடிப்படை பிரச்னைகள் தீா்க்கப்படுவதுடன், அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் தலா ரூ.10,000, குடும்பத் தலைவிகள் அனைவருக்கும் மாதம் ரூ.2,000, சிறுபான்மையின மகளிருக்கு வட்டியில்லா கடன், வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு ஸ்கூட்டா் வாங்க ரூ.25,000 மானியம், வீடில்லாத குடும்பங்களுக்கு அம்மா பசுமை வீடுகள் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்றாா்.
அப்போது, பாஜக, பாமக, அமமுக உள்பட கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
