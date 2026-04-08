இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

குடியாத்தம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பரிதா புருஷோத்தமன் புதன்கிழமை ஒன்றியப் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று வாக்கு சேகரித்தாா்.

இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று வாக்குசேகரித்த அதிமுக வேட்பாளா் பரிதா புருஷோத்தமன்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 6:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பரிதா புருஷோத்தமன் புதன்கிழமை ஒன்றியப் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று வாக்கு சேகரித்தாா்.

டி.டி.மோட்டூா், மொரசப்பல்லி, சாத்கா், லண்டன்பட்டி கிராமங்களில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று வாக்கு சேகரித்தாா். வழிநெடுகிலும் பெண்கள் இவருக்கு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு அளித்தனா். அப்போது பொதுமக்களிடம் பேசிய பரிதா, நான் வெற்றி பெற்றால் கிராமங்களில் பொது சுகாதாரம், குடிநீா் வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருவேன். விவசாயத் தொழில், விவசாயத் தொழிலாளா்களுக்கான பாதுகாப்பு மேம்படுத்துவேன் என வாக்குறுதி அளித்தாா்.

போ்ணாம்பட்டு ஒன்றிய அதிமுக செயலா் பொகளூா் டி.பிரபாகரன், பாமக மாவட்டச் செயலா் ஜி.கே.ரவி, ஓன்றியச் செயலா் சுரேஷ் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சியினா் உடன் இருந்தனா்.

குடியாத்தம் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

குடியாத்தம் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

இருசக்கர வாகனத்தில் பேரணியாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு

இருசக்கர வாகனத்தில் பேரணியாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு

அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

குடியாத்தத்தில் தலைவா் சிலைகளுக்கு அதிமுக வேட்பாளா் மரியாதை

குடியாத்தத்தில் தலைவா் சிலைகளுக்கு அதிமுக வேட்பாளா் மரியாதை

வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
பூக்கட்டும் பாடல்!
வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு