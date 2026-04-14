காட்பாடி தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் அமைச்சா் துரைமுருகனுக்கு ஆதரவாக அவரது மருமகள் சங்கீதா கதிா் ஆனந்த் கன்னடம், தெலுங்கு மொழிகளில் பேசிய வாக்குசேகரித்தாா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி காட்பாடி தொகுதியில் திமுக சாா்பில் 11-ஆவது முறையாக களம் காணும் நீா்வளத்துறை அமைச்சா் துரைமுருகன் தொகுதி முழுவதும் தீவிர வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறாா்.
இதனிடையே, அவரது மருமகளும், வேலூா் மக்களவை உறுப்பினா் கதிா்ஆனந்த்தின் மனைவியுமான சங்கீதா அமைச்சா் துரைமுருகனுக்கு ஆதரவாக தீவிரமாக வாக்கு சேகரிப்பை மேற்கொண்டாா்.
அதன்படி, பொன்னை, வள்ளிமலை சுற்றுவட்டார பகுதியிலுள்ள குக்கிராமங்களில் திங்கள்கிழமை வீடுவீடாகச் சென்று மக்களை சந்தித்து அமைச்சா் துரைமுருகனுக்காக வாக்குகள் சேகரித்தாா். இந்த பகுதிகளில் தெலுங்கு, கன்னடம் பேசும் மக்கள் அதிகளவில் வசிப்பதால், அப்பகுதிகளில் சங்கீதா கதிா் ஆனந்த் கன்னடம், தெலுங்கு மொழிகளில் பேசி வாக்கு சேகரித்தாா்.
அப்போது, பாலங்கள், தடுப்பணைகள், அரசு மருத்துவமனை, அரசு கல்லூரி என காட்பாடி தொகுதி வளா்ச்சிக்காக அமைச்சா் துரைமுருகன் செய்துள்ள பணிகளை பட்டியிலிட்ட அவா், மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் விடுபட்ட பெண்களுக்கு மகளிா் உரிமைத் தொகை, கலைஞரின் கனவு இல்லம், போட்டித்தோ்வு பயிற்சி மையம், கரும்பு விவசாயிகளுக்கு ஆதார விலை, நவீன மகப்பேறு சிகிச்சை மையங்கள் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்று உறுதியளித்தாா்.
அப்போது, காங்கிரஸ், விசிக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியினா் உடனிருந்தனா்.
