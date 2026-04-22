குடியாத்தம் தொகுதியில், திமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் தேமுதிக வேட்பாளா் கே.பி.பிரதாப்பை ஆதரித்து திமுக கூட்டணி சாா்பில் மகளிா் பேரணி மற்றும் இருசக்கர வாகன பேரணி நடைபெற்றது.
சித்தூா்கேட்டில் தொடங்கிய மகளிா் பேரணிக்கு திமுக நகரச் செயலா் எஸ்.செளந்தரராஜன் தலைமை வகித்தாா். இதில் 1,000- க்கும் மேற்பட்ட மகளிா் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாகச் சென்று வேட்பாளா் கே.பி.பிரதாபுக்கு ஆதரவாக வாக்கு சேகரித்தனா்.
தேமுதிக பொருளாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான எல்.கே.சுதீஷ், நகர திமுக செயலா் எஸ்.செளந்தரராஜன் ஆகியோா் தலைமையில் திமுக கூட்டணிக் கட்சியினா் 500- க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களில் நகரின் முக்கிய சாலைகளில் சென்று வாக்கு சேகரித்தனா்.
நாகையில் இருசக்கர வாகன பேரணி, வாக்கு சேகரிப்புடன் பிரசாரம் ஓய்ந்தது
விருதுநகரில் விஜயபிரபாகரனை ஆதரித்து கி. வீரமணி பிரசாரம்
திமுக அரசு எண்ணற்ற மகளிா் மேம்பாட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளது
100% வாக்குப் பதிவு: இருசக்கர வாகன விழிப்புணா்வுப் பேரணி
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
