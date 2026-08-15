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வேலூர்

வேலூரில் தலைகீழாக ஏற்றப்பட்ட தேசியக் கொடி!

வேலூரில் தேசியக் கொடி தலைகீழாக ஏற்றப்பட்டது தொடர்பாக..

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தலைகீழாக ஏற்றப்பட்ட தேசியக் கொடி

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 12:38 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வேலூரில் தேசியக் கொடி தலைகீழாக ஏற்றப்பட்டதால் அங்குப் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

வேலூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் நாட்டின் 80 -வது சுதந்திர தின விழாவையொட்டி வேலூர் ஒன்றிய குழு தலைவர் அமுதா தேசிய கொடியேற்றியுள்ளார். அப்போது கொடி தலைகீழாக ஏற்றப்பட்டுள்ளது. இதனைக் கவனிக்காத அதிகாரிகள் தேசிய கீதம் பாடத் துவங்கியுள்ளனர்.

அப்போது கொடி தலைகீழாக ஏற்றப்பட்டதை அங்கிருந்தவர்கள் தெரியப்படுத்தவே, பின்னர் கொடி கீழே இறக்கப்பட்டு மீண்டும் சரியாக ஏற்றப்பட்டு தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது.

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