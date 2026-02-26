ரூ.1.17 கோடியில் சாலை அமைக்க பூமி பூஜை
குடியாத்தம் ஒன்றியம், உள்ளி ஊராட்சியில் ரூ.1.17- கோடியில் தாா் சாலை அமைக்க வியாழக்கிழமை பூமி பூஜை போடப்பட்டது.
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 10:51 pm
குடியாத்தம் ஒன்றியம், உள்ளி ஊராட்சியில் ரூ.1.17- கோடியில் தாா் சாலை அமைக்க வியாழக்கிழமை பூமி பூஜை போடப்பட்டது.
உள்ளி ஊராட்சிக்குட்பட்ட ஆரிமுத்துபட்டி முதல் கோப்பம்பட்டி வரை முதல்வரின் கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் சுமாா் ஒன்றரை கி.மீ சாலை அமைக்க எம்எல்ஏ அமலு விஜயன், பூமி பூஜை செய்து பணியைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
இதில் உள்ளி ஊராட்சித் தலைவா் வி.ஜெய்சங்கா், திமுக ஒன்றியச் செயலா் கே.ரவி, ஓன்றியக் குழு உறுப்பினா் ச.ரஞ்சித்குமாா், ஊராட்சி துணைத் தலைவா் கே.சதீஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...