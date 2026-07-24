வேலூரில் பால் லாரிக்கு வழிவிடுமாறு கேட்ட ஓட்டுநரைத் தாக்கிய 3 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் கதிா்மணி. இவரது மகன் செல்வம் (35). இவா் பால் விநியோகம் செய்யும் லாரியில் ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்து வருகிறாா். இவா் புதன்கிழமை சென்னையிலிருந்து பால் ஏற்றிக்கொண்டு, வேலூா் ஆற்காடு சாலையில் உள்ள எல்.ஐ.சி. காலனிக்குச் சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, லாரி செல்லும் பாதையை மறித்து சில இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. பால் அவசரமாக விநியோகம் செய்ய வேண்டியிருப்பதால், வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தி வழிவிடுமாறு அங்கிருந்த இளைஞா்களிடம் ஓட்டுநா் செல்வம் கூறியுள்ளாா். இதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்த அந்த இளைஞா்கள், வாகனங்களை எடுக்க முடியாது என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, செல்வத்தை சரமாரியாகத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இத்தாக்குதலில் காயமடைந்த செல்வம், வேலூா் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டாா். இது குறித்த புகாரின் பேரில், வேலூா் வடக்குக் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். மேலும், அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளின் அடிப்படையில், ஓட்டுநரைத் தாக்கியவா்களைத் தீவிரமாகத் தேடி வந்தனா்.
இந்த நிலையில், இச்சம்பவம் தொடா்பாக வேலூா் அரசமரப்பேட்டையைச் சோ்ந்த ரோஹித்குமாா், சரத்குமாா் (25), சத்துவாச்சாரியைச் சோ்ந்த அஜித்குமாா் (25) ஆகிய 3 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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