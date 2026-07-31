குடியாத்தம் நகா்மன்ற கூட்டத்திலிருந்து தலைவா், துணைத் தலைவா்மற்றும் அனைத்து உறுப்பினா்களும் வெளிநடப்பு செய்தனா்.
குடியாத்தம் நகா்மன்றத்தின் அவசரக் கூட்டம் தலைவா் எஸ்.செளந்தரராஜன் தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. துணைத் தலைவா் பூங்கொடி மூா்த்தி, நகராட்சி ஆணையா் கே.எம்.தனலட்சுமி, நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
கூட்டத்தில் தலைவா் செளந்தரராஜன் பேசியது. நகராட்சி ஆணையா், தன்னையும், நகா்மன்றத்தையும் கலந்தாலோசிக்காமல் தன்னிச்சையாக செயல்படுகிறாா். வாா்டுகளில் மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவது தொடா்பாக நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் கோரிக்கை விடுத்தால் அதற்கு ஆணையா் அனுமதி அளிப்பதில்லை. காரணம் கேட்டால் புதிதாக எந்தவித வளா்ச்சிப் பணியும் தொடங்கக் கூடாது என அரசு உத்தரவு வந்துள்ளது என்கிறாா்.
நகராட்சிக்கு பொதுமக்கள் செலுத்தும் வரி, கடைகளின் வாடகை மற்றும் இதர வருவாய் மூலம் கிடைக்கும் நிதியிலும் வளா்ச்சிப் பணிகளை செய்யக் கூடாது என்கிறாா். மேலும், 9 ஆவது வாா்டு மக்கள் பல ஆண்டு கோரிக்கையை நிறைவேற்றக்கோரி, பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தினா். அவா்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில்கடந்த திமுக ஆட்சியில் ரூ.15 லட்சம் நிதி பெற்று, அந்த வாா்டில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி விட்டு புதிதாக தாா் சாலை போடப்பட்டது. கழிவுநீா்க் கால்வாயும் கட்டி தரப்பட்டது.
ஆனால், இதுவரை எந்த நிதியும் பெற்று வராத குடியாத்தம் எம்எல்ஏ க.சிந்து அந்த வாா்டுக்குச் சென்று தாா் சாலை, கழிவுநீா்க் கால்வாயை நான் தான் அமைத்தேன் எனக்கூறி அந்த வாா்டுக்குச் சென்று அப்பகுதி மக்களிடம் வரவேற்பு பெற்றுள்ளாா். நகா்மன்றத் தலைவா் மற்றும் நகா்மன்றத்தை கலந்தாலோசிக்காமல் செயல்படும் நகராட்சி ஆணையா், இதுவரை எந்தவித நிதியையும் பெற்று வராமல் நான் தான் வளா்ச்சிப் பணிகளைசெய்தேன் என வாா்டு மக்களிடம் தவறான தகவல்களை பரப்பும் எம்எல்ஏவைக் கண்டித்து கூட்டத்திலிருந்து வெளிநடப்பு செய்வதாக கூறினாா்.
தொடா்ந்து தலைவா் செளந்தரராஜன்(திமுக), துணைத் தலைவா் பூங்கொடி மூா்த்தி(அதிமுக) மற்றும் அனைத்துக் கட்சிகளின் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் கூட்டத்தை புறக்கணித்து விட்டு வெளிநடப்பு செய்தனா்.
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