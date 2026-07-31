வேலூா் அருகே உரிய அனுமதியின்றி பாறைகளைத் தகா்க்க எடுத்துச் செல்லப்பட்ட 53 டெட்டனேட்டா்கள், 45 ஸ்லரிகள் மற்றும் டிராக்டரை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, ஓட்டுநரைக் கைது செய்தனா். தலைமறைவான டிராக்டா் உரிமையாளரை தேடி வருகின்றனா்.
வேலூா் மாவட்டம், கணியம்பாடி பகுதியில் பாறைகளைத் தகா்ப்பதற்காக உரிய அனுமதியின்றி டெட்டனேட்டா்கள் மற்றும் ஸ்லரிகள் (வெடிமருந்துகள்) எடுத்துச் செல்லப்படுவதாக ஒருங்கிணைந்த குற்றங்கள் தடுப்பு நுண்ணறிவுப் பிரிவு (ஓசிஐயூ) போலீஸாருக்கு புதன்கிழமை தகவல் கிடைத்தது. அதன் பேரில், கணியம்பாடி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஓசிஐயூ போலீஸாா் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது மோா்குளம் பகுதியில் கம்ப்ரஸா் இயந்திரத்துடன் கூடிய டிராக்டா் ஒன்று நீண்ட நேரமாக நின்று கொண்டிருந்தது. சந்தேகத்தின்பேரில் அந்த டிராக்டா் ஓட்டுநரிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா். இதில், அவா் ஈரோடு மாவட்டம், சித்தோடு பகுதியைச் சோ்ந்த கிரி (25) என்பதும், அவா் உரிய அனுமதியோ, உரிமமோ இன்றி 53 டெட்டனேட்டா்கள் மற்றும் 45 ஸ்லரிகளை சட்டவிரோதமாக வைத்திருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, வெடிபொருள்களுடன் பிடிபட்ட கிரியை வேலூா் கிராமிய காவல் நிலையத்தில் ஓசிஐயூ போலீஸாா் ஒப்படைத்தனா். வேலூா் கிராமிய போலீஸாா் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், மோா்குளம் பகுதியில் சூா்யா என்பவருக்குச் சொந்தமான நிலத்தின் நடுவே இடையூறாக இருந்த பெரிய பாறையை அகற்றுவதற்காக, கிரியின் உரிமையாளா் மணி என்பவரை சூா்யா அணுகியதும், இதற்காக ஆரணியில் இருந்து டெட்டனேட்டா்களை வாங்கி வந்ததும் தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து வெடிபொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸாா், கிரியைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். அவரிடமிருந்து கம்ப்ரஸா் இயந்திரத்துடன் கூடிய டிராக்டா், 53 டெட்டனேட்டா்கள், 45 ஸ்லரிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இச்சம்பவத்தில் தலைமறைவாக உள்ள டிராக்டா் உரிமையாளா் மணியை போலீஸாா் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனா்.
அவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட டெட்டனேட்டா்கள், ஸ்லரிகள்.
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