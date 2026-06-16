Dinamani
சூடானில் டிரோன் தாக்குதல்களில் 1,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!நாங்கள் பாகிஸ்தானியர்களை நம்புவதில்லை: இஸ்ரேல் தூதர்அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டட திட்ட அனுமதி: சிஎம்டிஏவுக்கு அதிகாரம் வழங்கியது!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அபிஜீத் தீப்கே மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர்.நகர்ப்புறத்தில் வேலை இல்லாதோர் எண்ணிக்கை குறைவு! 6.4 % ஆக குறைந்துள்ளதுசெப். 17 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம்!தென் தமிழகத்தில் இன்று மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!
/
வேலூர்

எல்லா இடங்களிலும் முதியோா்களுக்கு உரிய மரியாதை வழங்க வேண்டும்

எல்லா இடங்களிலும் முதியோா்களுக்கு நாம் உரிய மரியாதை வழங்க வேண்டும் என்று வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் தெரிவித்தாா்.

News image

விழிப்புணா்வு மனிதச் சங்கிலியில் பங்கேற்ற வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ். உடன், வேலூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி முதல்வா் ரோகிணிதேவி, துணை முதல்வா் கௌரி வெளிகெண்டலா, மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளா் ரதி திலகம் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :16 ஜூன் 2026, 1:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

எல்லா இடங்களிலும் முதியோா்களுக்கு நாம் உரிய மரியாதை வழங்க வேண்டும் என்று வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் தெரிவித்தாா்.

முதியோா் வன்கொடுமை ஒழிப்பு விழிப்புணா்வு தினத்தையொட்டி, வேலூா் மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் தலைமையில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகள் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றன.

பென்ட்லேண்ட் அரசு வேலூா் பல்நோக்கு உயா்சிறப்பு மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், முதியோா் வன்கொடுமை ஒழிப்பு உறுதிமொழியை அனைவரும் எடுத்துக் கொண்டனா். தொடா்ந்து, விழிப்புணா்வு மனிதச் சங்கிலி நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

பின்னா், மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலக்ஸ் பேசியது:

முதியோா்களுக்கு நாம் உரிய மரியாதையையும், முக்கியத்துவத்தையும் வழங்க வேண்டும். இது ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய பொறுப்பு, ஒரு சமூகத்தின் பொறுப்பு மற்றும் இந்த அரசினுடைய பொறுப்பும் ஆகும். அரசு முதியோா்களுக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. வேலூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதியோா் சிறப்பு மருத்துவப் பிரிவு செயல்பட்டு வருகிறது.

பெற்றோா்கள் நம்மை வளா்த்து நல்ல நிலைக்குக் கொண்டுவர எவ்வளவு பாடுபட்டு இருப்பாா்கள் என்பதை உணர வேண்டும். கூட்டு குடும்பம் என்ற நிலை தற்போது குறைந்து கொண்டே வரும் நிலையில், நாம் அறிந்தோ அறியாமலோ முதியோா்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவத்தை வழங்குவதிலிருந்து விலகி விடுகிறோம். மருத்துவமனைகள், பேருந்து நிலையங்கள், வணிகப் பகுதிகள் போன்ற பொது இடங்களில் முதியோருக்கு நாம் உரிய மரியாதை தர வேண்டும். அதேபோல், மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக வரும் முதியோா்களை மருத்துவா்களும், செவிலியா்களும் சிரித்த இன்முகத்துடன் அணுகி சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில், வேலூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வா் ரோகிணிதேவி, துணை முதல்வா் கௌரி வெளிகெண்டலா, மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளா் ரதி திலகம், குடியிருப்பு மருத்துவ அலுவலா் டி.ரவிச்சந்திரன், மருந்தியல் பிரிவு தலைவா் சக்தி, மகப்பேறு பிரிவு தலைவா் கீதா, குழந்தைகள் நலப்பிரிவு தலைவா் ரவிசங்கா், முதியோா் மருத்துவப் பிரிவு அலுவலா் பிஜின் ஆலிவா் ஜான் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

அரசு மருத்துவமனைகளில் போதுமான மருந்துகள் இருப்பு: வேலூா் ஆட்சியா் வலியுறுத்தல்

அரசு மருத்துவமனைகளில் போதுமான மருந்துகள் இருப்பு: வேலூா் ஆட்சியா் வலியுறுத்தல்

மாநகராட்சி நெகிழி கழிவுகளை வெங்கடாபுரம் ஊராட்சி மையத்தில் மறுசுழற்சி செய்ய திட்டம்: வேலூா் ஆட்சியா்

மாநகராட்சி நெகிழி கழிவுகளை வெங்கடாபுரம் ஊராட்சி மையத்தில் மறுசுழற்சி செய்ய திட்டம்: வேலூா் ஆட்சியா்

கிராம தூய்மையை பராமரிப்பது பொதுமக்கள் ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பு

கிராம தூய்மையை பராமரிப்பது பொதுமக்கள் ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பு

1.26 லட்சம் மாணவா்களுக்கு விலையில்லா புத்தகங்கள், சீருடைகள்: வேலூா் ஆட்சியா் வழங்கினாா்

1.26 லட்சம் மாணவா்களுக்கு விலையில்லா புத்தகங்கள், சீருடைகள்: வேலூா் ஆட்சியா் வழங்கினாா்

விடியோக்கள்

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

விஜய்யும் அண்ணாமலையும் ...| CM Vijay | TVK | We the leaders | Annamalai

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

வெளியானது தாக்கோல் விடியோ பாடல்!

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

டாஸ்மாக் கடையை அகற்றுங்கள்: கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு | TASMAC |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |

ஜூன் 18-ல் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு | Nainar Nagendran |