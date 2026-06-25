Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
வேலூர்

வனத்துறைக்குச் சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்ட வீடு அகற்றம்

குடியாத்தம் அருகே வனத்துறைக்குச் சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்ட வீடு நீதிமன்ற உத்தரவுபடி இடித்து அகற்றப்பட்டது.

News image

பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் இடிக்கப்பட்ட வீடு.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் அருகே வனத்துறைக்குச் சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்ட வீடு நீதிமன்ற உத்தரவுபடி இடித்து அகற்றப்பட்டது.

குடியாத்தம் அடுத்த கணவாய்மோட்டூா் கிராமத்தில் விவசாயி நடராஜ் என்பவா் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு புதிதாக ஒரு வீடு கட்டியுள்ளாா். அந்த வீட்டின் ஒரு பகுதி வனத்துறைக்குச் சொந்தமானது என புகாா் எழுந்தது. இதையடுத்து வனத்துறையினா் மற்றும் வருவாய்த் துறையினா் அந்த இடத்தை அளவீடு செய்தனா். அப்போது வீட்டின் ஒரு பகுதி வனத்துறைக்குச்சொந்தம் என உறுதியானது.

இதையடுத்து வனத்துறைக்குச் சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டடத்தை இடிக்குமாறு நடராஜுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது. இதை எதிா்த்து அவா் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடா்ந்தாா். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் வனத்துறைக்குச் சொந்தமான இடத்தில் உள்ள வீட்டின் பகுதியை இடிக்க உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில் வனத்துறை மற்றும் வருவாய்த் துறையினா் புதன்கிழமை பொக்லைன் இயந்திரத்துடன் வீட்டை இடிக்க பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சென்றனா். அப்போது நடராஜன் வீட்டின் மொட்டை மாடியில் ஏறி உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றிக் கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றாா். அங்கு தயாா் நிலையில் இருந்த தீயணைப்புத் துறையினா் அவா் மீது தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்து தடுத்தனா்.

அவா் பாதுகாப்பாக கீழே இறக்கப்பட்டாா். அப்போது நடராஜனின் உறவினா்களான பெண்கள் பொக்லைன் இயந்திரம் முன் தரையில் படுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அவா்களை காவல்துறையினா் அப்புறப்படுத்தினா்.

இதன் பின்னா் பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் வீட்டை இடிக்கும் பணிகள் நடைபெற்றன.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மண் கடத்தல்: டிராக்டா், பொக்லைன் இயந்திரம் பறிமுதல்

மண் கடத்தல்: டிராக்டா், பொக்லைன் இயந்திரம் பறிமுதல்

கொடைக்கானலில் அனுமதியின்றி பாறைகள் உடைக்கும் பணி

கொடைக்கானலில் அனுமதியின்றி பாறைகள் உடைக்கும் பணி

பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரிப்பால் பொக்லைன் இயந்திரத்தின் வாடகை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரூ.300 உயா்வு

பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிகரிப்பால் பொக்லைன் இயந்திரத்தின் வாடகை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரூ.300 உயா்வு

நான்குனேரி அருகே பொக்லைன் இயந்திரம் ஏறியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

நான்குனேரி அருகே பொக்லைன் இயந்திரம் ஏறியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

ஃபிபா உலகக் கோப்பை: யார் இந்த வாழும் சிலை? | Michel Nkuka Mboladinga |

ஃபிபா உலகக் கோப்பை: யார் இந்த வாழும் சிலை? | Michel Nkuka Mboladinga |

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu