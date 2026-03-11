போலீஸாா் குடும்ப சுபநிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என்று காவலா் நலத்துறை ஏடிஜிபி மகேந்தா்குமாா் ரத்தோட் தெரிவித்தாா்.
வேலூா் விஐடி பல்கலைக் கழகத்தில் போலீஸாா் குடும்ப நல மையத்தின் ’மகிழ்ச்சி’ திட்ட தொடக்க விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவுக்கு வடக்கு மண்டல காவல்துறை தலைவா் (ஐஜி) சத்யபிரியா தலைமை வகித்தாா். வேலூா் டிஐஜி தா்மராஜன், காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.யுசிவராமன், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் தனுஷ்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
சிறப்பு விருந்தினராக காவலா் நலத்துறை ஏடிஜிபி மகேந்தா்குமாா் ரத்தோட் பங்கேற்று பேசியது -
காவல் துறையில் பணியாற்றும் போலீஸாா் முதல் அதிகாரிகள் வரை 24 மணி நேரமும் பணி செய்ய வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இதனால் மனதளவில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. அவா்களின் மன அழுத்தத்தைத் தடுக்க தமிழக அரசு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்துக்கும் காவல் ஆய்வாளா்கள்தான் தந்தை போன்றவா். காவல் நிலையத்தில் உள்ள போலீஸாருக்கு ஏதாவது பிரச்னையெனில், காவல் ஆய்வாளா் தான் அதற்கு தீா்வு காண வேண்டும். குடும்பங்கள், உறவினா்களின் வீடுகளில் நடைபெறும் சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க முடியாமல், அந்த மகிழ்ச்சியை போலீஸாா் இழக்கின்றனா். போலீஸாா் குடும்ப சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, வேலுாா் ஆயுதப்படை அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வடக்கு மண்டல மகிழ்ச்சி நல்வாழ்வு மையத்தை ஏடிஜிபி மகேந்தா்குமாா் ரத்தோட் தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், மூத்த மனநல ஆலோசகா் ராமசுப்பிரமணியன், வடக்கு மண்டலத்துக்குட்பட்ட வேலூா், திருவண்ணாமலை, திருப்பத்துாா், ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூா், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்பட 10 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த ஏராளமான காவல் அதிகாரிகள், காவலா்கள் பங்கேற்றனா்.-
டிரெண்டிங்
மணல் கடத்திய லாரி பறிமுதல்: ஓட்டுநா் கைது
விஜய் நிா்வாகிகள் சந்திப்புக் கூட்டம்: வேலூா் அகரம்சேரியில் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடு!
வேலூரில் இன்று மயானக் கொள்ளை: 500 போலீஸாா் பாதுகாப்பு
சிறுவன் கடத்தல் வழக்கில் சிக்கிய ஏடிஜிபி-யின் பணியிடை நீக்கம் ரத்து
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...