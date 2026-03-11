வேலூா் நறுவீ மருத்துவமனை, தொழில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத் துறை சாா்பில் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் மனிதவளத் துறையினருக்கான பாதுகாப்பு, சுகாதாரம் குறித்த சிறப்புக் கருத்தரங்கம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கருத்தரங்கில் தொழில் பாதுகாப்பு, சுகாதாரத் துறை இணை இயக்குநா் எஸ்.தங்கதுரை சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று, கருத்தரங்கைத் தொடங்கி வைத்து, தொழில் நிறுவனங்களில் தொழிலாளா்களின் பாதுகாப்பு, அவா்களுக்கான சுகாதாரச் சேவைகளை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் இத்தகைய விழிப்புணா்வு கருத்தரங்குகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தாா்.
தொடா்ந்து, வேலூா் எம்.ஆா். ரமணன் அண்டு அசோசியேட் சட்டக் குழு வழக்குரைஞா் எம்.ஆா். ரவிசங்கா் பேசுகையில், தொழில் நிறுவனங்களில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகள், மருத்துவச் சேவைகள் குறித்த சட்ட விதிகள், தொழிலாளா் நலன் சாா்ந்த சட்டப்பூா்வ கடமைகள் குறித்து விளக்கமளித்தாா்.
முன்னதாக, நறுவீ மருத்துவமனையின் தலைமைச் செயல் அலுவலா் சரவண ராமன் வரவேற்றாா். இக்கருத்தரங்கில் பல்வேறு முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களின் மனிதவள அலுவலா்கள், பிரதிநிதிகள் திரளாகப் பங்கேற்றனா். பங்கேற்பாளா்களுக்கு நறுவீ மருத்துவமனையின் செயல் இயக்குநா் பால் ஹென்றி நினைவுப் பரிசுகளை வழங்கி கௌரவித்தாா். நிறைவாக சி.சண்முகம் நன்றி கூறினாா்.
டிரெண்டிங்
சித்தோடு அருகே அமைகிறது ‘ஃபாா்ச்சூன் சிட்டி’
வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் திறனை மாணவா்கள் வளா்த்துக் கொள்ளவேண்டும்
ஆஷா பணியாளா்கள் போராட்டம்: திமுக ஆதரவு
108 அவசர ஊா்தி ஓட்டுநா்கள் தொடா் வேலைநிறுத்தம்
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...