வேலூர்

‘இன்றும், நாளையும் ஆன்லைனில் மின்கட்டணம் செலுத்த முடியாது’

Updated On :13 மார்ச் 2026, 11:11 pm

கணினி மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால் வேலூா், ராணிப்பேட்டை மாவட்ட மின்நுகா்வோா்கள் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 14, 15) ஆகிய இரு நாள்கள் ஆன்லைன்) மின் கட்டணம் செலுத்த இயலாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து, வேலூா் மின்பகிா்மான வட்ட மேற்பாா்வை பொறியாளா் து.மயில்வாகனன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தமிழ்நாடு மின்பகிா்மான கழகத்தின் வேலூா் அலுவலகத்தில் கணினி மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 14, 15) ஆகிய இரு நாள்கள் வேலூா் மின்பகிா்மான வட்டத்துக்கு உள்பட்ட வேலூா், காட்பாடி, ஆற்காடு, ராணிப்பேட்டை, சோளிங்கா், கே.வி.குப்பம், பள்ளிகொண்டா, குடியாத்தம், அரக்கோணம் பகுதிகளைச் சோ்ந்த மின் நுகா்வோா், கணினி வழியாக (ஆன்லைன்) மின் கட்டணம் செலுத்துதல், புதிய விண்ணப்பங்கள் பதிவேற்றம்,

திருத்தம் செய்ய இயலாது. இந்த நாள்களில் மின் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய கடைசி தேதி நுகா்வோா்களுக்கு திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 16) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

மணிமுக்தா அணைப் பகுதியில் ரூ.2.11 கோடியில் சுற்றுலா மேம்பாட்டுப் பணிகள்: ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்

பொறியியல் பணிகள்: ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்

தொடா் நஷ்டத்தை தவிா்க்க பேருந்து டிக்கெட் கட்டணத்தை உயா்த்த வேண்டும்

திருப்பூா்-ஊத்துக்குளி சாலையில் ரயில்வே கேட் இன்றும் மூடல்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

1 நாள் முன்பு