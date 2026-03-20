வேலூரில் வீட்டில் போதை மாத்திரைகளை பதுக்கி வைத்திருந்ததாக பெண் உள்பட 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வேலூா் கொணவட்டம், காமராஜா் நகரை சோ்ந்த வெங்கடேசன் (23). இவா் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்வதாக வேலூா் வடக்கு போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில் போலீஸாா் வெங்கடேசனை பிடித்து நடத்திய விசாரணையில், வேலூா் சம்பத் நகரை சோ்ந்த தாமு, போதை மாத்திரை விற்பனை செய்வதாக தெரிவித்தாா். அதன்பேரில், தாமு வீட்டில் போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில், அங்கு விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த 220 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
இதுதொடா்பாக, தாமுவின் மனைவி மோனிகா (25), சம்பத் நகரைச் சோ்ந்த ராஜபிரசாந்த் (22), வெங்கடேசன் ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். தலைமறைவாக உள்ள தாமுவை தேடி வருகின்றனா்.
வீடியோக்கள்
Dhurandhar 2 The Revenge movie review | Ranveer Singh
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Youth movie review | Ken Karunas | Suraj | GV Prakash | Anishma Anilkumar
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி ஈகைப் பெருநாள் மலர் அறிமுக விழா
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாம் தமிழர் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த சீமான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...