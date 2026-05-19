Dinamani
வேலூர்

காகிதப்பட்டறையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை மூட அரசுக்கு அறிக்கை

வேலூா் காகிதப்பட்டறையில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுக்கடையை மூடுவது தொடா்பாக அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தெரிவித்துள்ளாா்.

டாஸ்மாக் (கோப்புப்படம்)

Updated On :20 மே 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலூா் காகிதப்பட்டறையில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுக்கடையை மூடுவது தொடா்பாக அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது -

பள்ளிகள், வழிபாட்டுத்தலங்கள் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்றுவது தொடா்பாக அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த வாரம் வேலூா் பழைய, புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கடைகள் மூடப்பட்டதால் காகிதப்பட்டறையில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுக்கடையில் கூட்டம் அதிகமாக உள்ளது.

அங்கு ஏஎஸ்பியுடன் ஆலோசிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த கடையை மூட அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

காட்பாடியில் உள்ள ஆதரவற்றோா் விடுதியில் காணாமல் போன குழந்தைகளை தேடி வருகின்றனா். காப்பகங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மாவட்ட குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அலுவலா் ஒருங்கிணைப்பின்பேரில் கூட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது. இதில் அனைத்து காப்பக கண்காணிப்பாளா்கள், வாா்டன்கள், நடத்துநா்களை அழைத்து பின்பற்றவேண்டிய வழிமு றைகள் குறித்து தெரிவிக்கப்படும் என்றாா்.

ஏலகிரி மலையில் உள்ள அரசு மதுக் கடையை வேறு இடத்துக்கு மாற்றக் கோரிக்கை

நாகை மாவட்டத்தில் 5 மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 5 டாஸ்மாக் கடைகளை மூட உத்தரவு

ஆசிரியா்கள் காலிப்பணியிடங்கள் விவரம் சேகரிக்கும் கல்வித் துறை!

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

