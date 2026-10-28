அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பெண்ணிடம் ரூ.1 லட்சம் மோசடி
அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி ரூ.1 லட்சம் மோசடி செய்த நபா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி பாதிக்கப்பட்ட பெண் வேலூா் மாவட்டக் காவல் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை புகாா் மனு அளித்துள்ளாா்.
எண்ம கைது மோசடி - சித்திரிப்பு
அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி ரூ.1 லட்சம் மோசடி செய்த நபா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி பாதிக்கப்பட்ட பெண் வேலூா் மாவட்டக் காவல் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை புகாா் மனு அளித்துள்ளாா்.
மாவட்டக் காவல் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற வாராந்திர மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்துக்கு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் புலனாய்வுப் பிரிவு துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் (டிஎஸ்பி) கோவிந்த் தலைமை வகித்து பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்களைப் பெற்றாா்.
காட்பாடியை அடுத்த பொன்னை பகுதியைச் சோ்ந்த பெண் ஒருவா் அளித்த மனு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கத்தைச் சோ்ந்த நபா் ஒருவா் எனக்கு அறிமுகமானாா். தனக்கு ஆதிதிராவிடா் நலத்துறை அமைச்சா் உறவினா் என்றும், துறைச் செயலா் மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆட்சியா் ஆகியோரை நன்கு தெரியும் என்றும் கூறினாா். மேலும், ராணிப்பேட்டை தாட்கோ அலுவலகத்தில் காலியாக உள்ள உதவியாளா் பணியிடத்தை தனது மனைவிக்கு வாங்கித் தருவதாக கூறினாா். இதற்காக ரூ.3 லட்சம் தர வேண்டும் என்றும், முதல்ட்டமாக ரூ.1 லட்சம் முன்பணம் அளிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தாா்.
இதை நம்பி, அவரிடம் நான்கு தவணைகளாக ரூ.1 லட்சம் கொடுக்கப்பட்டது. மீதித் தொகையை வேலை கிடைத்தவுடன் வழங்கலாம் என்றும், குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் பணி ஆணை வாங்கித் தருவதாகவும் அவா் உறுதியளித்தாா். ஆனால், கூறியபடி வேலை வாங்கித் தராமல் ஏமாற்றிவிட்டாா். அவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, எனது பணத்தை மீட்டுத் தர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், பல்வேறு புகாா்கள் தொடா்பாக 30-க்கும் மேற்பட்ட மனுக்கள் பெறப்பட்டன. அவற்றின் மீது விரைவாக தீா்வுகாண வேண்டும் என்று சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலைய போலீஸாருக்கு டிஎஸ்பி கோவிந்த் உத்தரவிட்டாா்.
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