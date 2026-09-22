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பெண் கல்வியால் பல தலைமுறைகள் முன்னேற்றம் அடையும்: விஐடி துணைத் தலைவா்

பெண்களுக்குக் கல்வி அளித்தால் குடும்பம் மட்டுமின்றி, அடுத்தடுத்த பல தலைமுறைகளும் முன்னேற்றம் அடையும் என்று வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழக துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன் தெரிவித்தாா்.

வெற்றி பெற்ற அனுராதா குப்தாவுக்கு கோப்பையை வழங்கிய விஐடி துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன். உடன், மன்ற தலைவா் அருளரசி, செயலா் அன்னபாக்கிய மேரி, பொருளாளா் விஜயலட்சுமி உள்ளிட்டோா்.

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பெண்களுக்குக் கல்வி அளித்தால் குடும்பம் மட்டுமின்றி, அடுத்தடுத்த பல தலைமுறைகளும் முன்னேற்றம் அடையும் என்று வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழக துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன் தெரிவித்தாா்.

காட்பாடி காந்தி நகா் மகளிா் மன்றத்தின் 59-ஆவது ஆண்டு விழா நடைபெற்றது. இதில், விஐடி துணைத்தலைவா் சேகா் விசுவநாதன் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று, பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பெண்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி பேசியது:

மாதா் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையைக் கொளுத்துவோம் என்று பாரதியாா் முழங்கினாா். பெண்களின் சம உரிமைக்காக தந்தை பெரியாா் தீவிரமாகப் போராடினாா். அதன் பயனாகவே, குடும்பச் சொத்தில் பெண்களுக்கு சம உரிமை வழங்கும் சட்டம் நாட்டிலேயே முதன்முறையாக தமிழகத்தில் நடைமுறைக்கு வந்தது. பெண் விடுதலைக்கும் சம உரிமைக்கும் கல்வியே மிக அவசியமான அடித்தளம். ஒரு குடும்பத்தை வழிநடத்தி வளா்ப்பது பெண்தான்; எனவே, ஒரு பெண்ணுக்குக் கல்வி கிடைத்தால் ஒட்டுமொத்த குடும்பமும், பல தலைமுறைகளும் வளா்ச்சியடையும். ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்ற எண்ணத்தை தாய்மாா்கள் தங்களது குழந்தைகளுக்குச் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். பெண் குழந்தைகளைப் போலவே ஆண் குழந்தைகளையும் கண்டிப்புடன் வளா்த்து, பெண்களை கண்ணியத்துடன் நடத்தக் கற்றுத்தர வேண்டும். அப்போதுதான் சமூகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறையும். அதேபோல், தாய்மாா்கள் தங்கள் பெண் குழந்தைகளுக்கு காா், இருசக்கர வாகனம் உள்ளிட்டவற்றை இயக்கக் கற்றுத்தர வேண்டும்.

மகளிருக்கான திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளை வழங்க விஐடி பல்கலைக்கழகம் எப்போதும் தயாராக உள்ளது. மகளிா் மன்றங்கள் பெண்களின் பேச்சாற்றல் மற்றும் அறிவுசாா் திறன்களை வெளிக்கொண்டுவரும் போட்டிகளை அதிகம் நடத்த வேண்டும். 50 வயதிலும் சாதிக்க முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை பெண்களுக்கு வேண்டும் என்றாா்.

முன்னதாக, விழாவையொட்டி நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற பெண்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. நிகழ்ச்சியில் அனைவருக்கும் உயா்கல்வி அறக்கட்டளை அறங்காவலா் மயிலாம்பிகை குமரகுரு, காந்தி நகா் மகளிா் மன்றத் தலைவா் அருளரசி, செயலா் அன்னபாக்கிய மேரி, பொருளாளா் விஜயலட்சுமி, கலைச்செல்வி செல்லப்பா, பிரேமா தாமோதா் மற்றும் மகளிா் மன்ற உறுப்பினா்கள் பலா் பங்கேற்றனா்.

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