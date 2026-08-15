மாணவா்கள் முழு அா்ப்பணிப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டு கல்வியில் சிறந்து விளங்கிட வேண்டும் என்று விஐடி பல்கலை. துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன் அறிவுறுத்தினாா்.
சென்னை சேத்துப்பட்டில் உள்ள சென்னை கிறிஸ்தவக் கல்லூரி மேல்நிலைப் பள்ளியின் 191-ஆம் ஆண்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் விஐடி பல்கலை. துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றுப் பேசுகையில், பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகள் கல்வியில் தங்களது முழு அா்ப்பணிப்பையும், விடாமுயற்சியையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். அதன்மூலம் அவா்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி, எதிா்காலத்தில் உயா்ந்த நிலையை அடைய முடியும் என்றாா்.
பின்னா், பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியரும், தாளாளருமான ஜெபதாஸ் தினகரன் விழாவில் சிறப்புரையாற்றினாா். தொடா்ந்து, தோ்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றுச் சிறந்து விளங்கிய மாணவா்களுக்கு விஐடி துணைத் தலைவா் சேகா் விசுவநாதன் பரிசுகளை வழங்கிப் பாராட்டினாா். மாணவ, மாணவிகளின் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதில் ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் மற்றும் பெற்றோா்கள் திரளாக பங்கேற்றனா்.
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