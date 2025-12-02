மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: மூவருக்கு எதிராக குற்றப் பத்திரிகை
கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடா்புடைய மூவருக்கு எதிராக போலீஸாா் முதற்கட்டமாக 50 பக்க குற்றப் பத்திரிகையை செவ்வாய்க்கிழமை தாக்கல் செய்தனா்.
கோவை சா்வதேச விமான நிலையம் அருகே குடியிருப்புகள் இல்லாத பகுதியில் ஒண்டிப்புதூரைச் சோ்ந்த தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமா்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த மதுரையைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவி கடந்த நவம்பா் 2-ஆம் தேதி இரவு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டாா். இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரியைச் சோ்ந்த சதீஷ் (எ) கருப்பசாமி (30), இவரது சகோதரா் காளி (எ) காளீஸ்வரன் (21), இவா்களது உறவினரான மதுரை மாவட்டம், கருப்பாயூரணியைச் சோ்ந்த குணா (எ) தவசி (20) ஆகியோரை போலீஸாா் சுட்டுப் பிடித்தனா்.
கோவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 3 பேரும் சிகிச்சைப் பிறகு கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா். 50 பக்க குற்றப் பத்திரிகை: இந்நிலையில், வன்கொடுமை சம்பவத்தில் 30 நாள்களுக்குள் குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என காவல் துறையினருக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டிருந்தாா்.
அதன்படி, சதீஷ், காளீஸ்வரன், குணா ஆகியோருக்கு எதிராக 13 பிரிவுகளின்கீழ் கோவை மாவட்ட கூடுதல் மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சிந்து முன்னிலையில் குற்றப் பத்திரிகை செவ்வாய்க்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதுவரை நடத்தப்பட்ட விசாரணை மற்றும் அவா்களுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் உள்ள தொடா்பு குறித்து முதற்கட்டமாக 50 பக்க குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆட்டு வியாபாரி கொலை: பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் தொடா்புடைய சதீஷ், காளீஸ்வரன், குணா ஆகிய மூவருக்கும் கடந்த மாதம் 27-ஆம் தேதி ஒருநாள் போலீஸ் காவல் வழங்கப்பட்டது. அப்போது, அவா்களிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
இதில், அவா்கள் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முன் கோவை மாவட்டம், அன்னூா் அருகேயுள்ள செரையாம்பாளையம் பகுதியில் அதே நாளில் ஆட்டு வியாபாரியான தேவராஜை அடித்துக் கொலை செய்தது தெரியவந்தது.
தேவராஜ் தனது ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு விட்டுவிட்டு அங்கிருந்த மரத்தடியில் அமா்ந்து சம்பவத்தன்று ஓய்வு எடுத்துள்ளாா். அப்போது, அங்கு சென்ற சதீஷ், காளீஸ்வரன், குணா ஆகியோா் அவா் அருகே அமா்ந்து மது அருந்தியுள்ளனா்.
இதை தேவராஜ் கண்டித்துள்ளாா். இதனால், ஏற்பட்ட தகராறில் அங்கிருந்த கட்டையை எடுத்து 3 பேரும் தேவராஜை தாக்கிவிட்டு சென்ாகவும், அவா் இறந்தது குறித்து தெரியாது என்றும் விசாரணையில் தெரிவித்துள்ளனா்.
நவம்பா் 2-ஆம் தேதி ஆடு மேய்க்கச் சென்ற தேவராஜைக் காணவில்லை என அன்னூா் காவல் நிலையத்தில் அவரது குடும்பத்தினா் நவம்பா் 5-ஆம் தேதி புகாா் அளித்தனா். இந்நிலையில், அவரது உடல் அழுகிய நிலையில் நவம்பா் 6-ஆம் தேதி மீட்கப்பட்டது.
ஆட்டு வியாபாரியைக் கொலை செய்துவிட்டு அங்கிருந்து வந்த சதீஷ், காளீஸ்வரன், குணா ஆகிய மூவரும் அன்று இரவுதான் மாணவியை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனா். இந்தக் கொலை சம்பவம் தொடா்பாக அவா்கள் 3 பேரையும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீஸாா் திட்டமிட்டுள்ளனா்.