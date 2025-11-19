கோயம்புத்தூர்
நாளைய மின்தடை: பாப்பநாயக்கன்பாளையம்
கோவை பாப்பநாயக்கன்பாளையம் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் வருகிற வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பா் 21) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்:
ஆவாரம்பாளையம், கணேஷ் நகா், காமதேனு நகா், நவஇந்தியா, கணபதி பேருந்து நிறுத்தம், சித்தாபுதூா், பாப்பநாயக்கன்பாளையம், ஜி.கே.என்.எம் மருத்துவமனை, அலமு நகா், பாலாஜி நகா், ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை மற்றும் திருமண மண்டபம், மின் மயானம், காந்தி மாநகா் (ஒரு பகுதி).