தில்லி ‘பாா்முலா’வை தமிழகத்தில் செயல்படுத்த பாஜக முயற்சிப்பதாக திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
கோவையில் திமுக மேற்கு மண்டல வாக்குச்சாவடி குழுவினருக்கான பயிற்சி மாநாடு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் என்ன தேவை என்று பாா்த்துப் பாா்த்து செய்யும் கட்சி திமுக. ஆனால் வளா்ச்சியைப் பிடிக்காத கட்சியாக பாஜக உள்ளது. எனவே மக்கள் அதை தொடா்ந்து புறக்கணிக்கின்றனா். அதனால் அதிமுகவை தனது கிளையாக மாற்றி முன்னேறி வந்துவிடலாம் என்று பாஜக பாா்க்கிறது.
ஜெயலலிதா மீது திடீா் பாசம்:
மறைந்த ஜெயலலிதாவின் புகழைப் பிரதமா் மோடி தற்போது திடீரென பாடத் தொடங்கியுள்ளாா். குஜராத்தின் மோடியா, இந்த லேடியா என்ற சவால் விட்ட அந்த ஜெயலலிதா மீது அவருக்குத் திடீா் பாசம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஜெயலலிதா விட்ட சவால் மறந்துவிட்டதா, இல்லை இந்தியாவிலேயே ஊழல் அதிகமாக நடைபெறும் அரசு அதிமுக அரசுதான் என்று உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா பேசியது மறந்துவிட்டதா என்று தெரியவில்லை. ஆனால், இவை எதையும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மறக்கவில்லை.
தோ்தல் வந்துவிட்டது என்றுகூட பாா்க்காமல் பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு என்று எந்த சிறப்புத் திட்டத்தையும் அறிவிக்க மனம் இல்லாத உங்களின் நடிப்பை தமிழக மக்கள் நம்பமாட்டாா்கள்.
நிதி அளிக்க மறுக்கும் மத்திய அரசு:
கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு அனுமதி வழங்க உங்களை எது தடுக்கிறது? ஒசூா் விமான நிலையத்துக்கு அனுமதி எங்கே, சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கு முழுமையான நிதியை எப்போது கொடுப்பீா்கள்? பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு எஸ்எஸ்ஏ நிதி, ஜல்ஜீவன் திட்டத்துக்கான மானியத்தை எப்போது கொடுப்பீா்கள்?
ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்குக் கொடுக்க வேண்டிய ரூ.2,246 கோடியை எப்போது தருவீா்கள்? ஜிஎஸ்டியால் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த ஆண்டு ரூ.9,600 கோடி இழப்பு ஏற்படப்போகிறதே, இது அநியாயம் இல்லையா? தமிழ்நாடு மின்பகிா்மான கழகத்துக்கு ரூ.16,290 கோடி இழப்பீட்டு நிதி வழங்க நிபந்தனை விதித்து கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தியது சரியா?
தமிழ்நாட்டின் மீது வன்மத்துடன் இப்படியான துரோகங்களை செய்யக் கூடிய பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளாா் எதிா்க்கட்சித் தலைவா் எடப்பாடி பழனிசாமி. இந்த கூட்டணியை மக்கள் முன்பு அம்பலப்படுத்தி அவா்களுக்கு நாம் தோல்வியைப் பரிசளிக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் தில்லி ‘பாா்முலா’:
தில்லி முதல்வராக இருந்த அரவிந்த் கேஜரிவால் மீது பொய் வழக்குத் தொடா்ந்து சிறையில் அடைத்தாா்கள். நோ்வழியில் தோ்தலை எதிா்கொள்ளத் துணிச்சல் இல்லாமல் கோழைத்தனமாக நடந்து கொண்டாா்கள்.
இன்று அவா் மீதான வழக்கில் எந்த முகாந்திரமும் இல்லை என்று நீதிமன்றம் கூறிவிட்டது.
அரவிந்த் கேஜரிவால், மனீஷ் சிசோடியா ஆகியோா் சிறையில் கழித்துள்ள நாள்களை பாஜகவினரால் திருப்பிக் கொடுக்க முடியுமா? மீண்டும் தில்லியில் தோ்தல் நடத்த முடியுமா, இதே ‘பாா்முலா’வைத்தான் தமிழ்நாட்டில் செய்ய நினைக்கிறாா்கள். தங்களின் ஏவல் அமைப்புகளை வைத்து மிரட்டப் பாா்க்கின்றனா். உங்களுடைய மிரட்டல்களுக்குப் பயப்பட நாங்கள் அடிமையும் இல்லை, கோழையும் இல்லை.
முன்மாதிரி கூட்டணி:
மிரட்டல்களை தைரியமாக எதிா்கொள்வோம். அதனால்தான் மக்கள் மட்டுமல்ல, பல கட்சிகளும் நம் மீது நம்பிக்கை வைத்து நமது கூட்டணியில் இணைகின்றனா். தோ்தலுக்குத் தோ்தல் கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துகொண்டே சென்றதைத்தான் பாா்த்திருக்கிறோம்.
அந்த வழக்கத்துக்கு மாறாக நமது கூட்டணியின் பலம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது. யாரெல்லாம் பாஜகவின் தமிழா் விரோத அரசியலை எதிா்க்கிறாா்களோ, அவா்களும் நம்முடன் இணைந்து வெல்ல வேண்டும் என்று திமுக நினைக்கிறது. நாம் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன்.
பாஜக என்ற டப்பா என்ஜின் முன்பு தமிழ்நாட்டின் சூப்பா் ஃபாஸ்ட் என்ஜின் ஒருபோதும் தலைகுனியாது. அதனால்தான் இந்தத் தோ்தலில் வெற்றி பெற வேண்டியது தமிழ்நாடு அணியா, தில்லி அணியா என்று பரப்புரை செய்கிறேன். இதில் வெல்லப்போவது தமிழ்நாடு அணிதான் என்றாா்.
முன்னதாக, திறந்த வாகனத்தில் ஊா்வலமாக வந்து தொண்டா்களின் வரவேற்பை முதல்வா் ஏற்றுக் கொண்டாா்.
நிகழ்ச்சியில், மேற்கு மண்டல திமுக பொறுப்பாளா் வி.செந்தில்பாலாஜி வரவேற்றாா். இதில் அமைச்சா்கள் சு.முத்துசாமி, மு.பெ.சாமிநாதன், அர.சக்கரபாணி, மா.மதிவேந்தன், என். கயல்விழி செல்வராஜ், எம்.பி.க்கள் கணபதி ப.ராஜ்குமாா், கே.ஈஸ்வரசாமி, கே.இ.பிரகாஷ், அந்தியூா் செல்வராஜ், மாவட்டச் செயலா்கள் தொண்டாமுத்தூா் அ.ரவி, தளபதி முருகேசன், மாணவரணிச் செயலா் ராஜீவ் காந்தி உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
