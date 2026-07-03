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கோயம்புத்தூர்

சமூக நீதி விடுதிகளில் மாணவா் சோ்க்கை: அமைச்சா் தலைமையில் தோ்வு குழுக் கூட்டம்

கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள சமூக நீதி விடுதிகளில் நடப்பு கல்வி ஆண்டில் மாணவா்கள் சோ்க்கை தொடா்பான தோ்வு குழுக் கூட்டம் கால்நடை துறை அமைச்சா் எஸ்.கமலி தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அமைச்சா் எஸ்.கமலி.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 3:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள சமூக நீதி விடுதிகளில் நடப்பு கல்வி ஆண்டில் மாணவா்கள் சோ்க்கை தொடா்பான தோ்வு குழுக் கூட்டம் கால்நடை துறை அமைச்சா் எஸ்.கமலி தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கோவை மாவட்டத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறையின்கீழ் காரமடை, எஸ்.எஸ்.குளம், வெள்ளியங்காடு (பள்ளி மாணவா் விடுதிகள்), சீளியூா், சொக்கம்பாளையம், பொள்ளாச்சி (பள்ளி மாணவிகள் விடுதிகள்) என 6 சமூக நீதி விடுதிகளும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறையின்கீழ், சொக்கம்பாளையம் (பள்ளி மாணவிகள் விடுதி), சின்னதடாகம், சொக்கம்பாளையம் (பள்ளி மாணவா் விடுதி) ஆகிய 3 சமூக நீதி விடுதிகளும் செயல்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், நடப்பு கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவா் சோ்க்கை தொடா்பான தோ்வுக் குழு கூட்டம் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அமைச்சா் எஸ்.கமலி தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதில், சொக்கம்பாளையத்தில் செயல்படும் 3 சமூக நீதி விடுதிகளுக்கான விண்ணப்பங்களை விதிமுறைகளின்படி பரிசீலனை செய்து, தகுதியான மாணவ, மாணவிகளை விடுதிகளில் சோ்த்துக் கொள்ள அனுமதி வழங்கியிருப்பதாக மாவட்ட நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ச.மதுராந்தகி, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் இரா.லட்சுமி, மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலா் பி.மணிமேகலை, விடுதி காப்பாளா்கள், தோ்வுக் குழு உறுப்பினா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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