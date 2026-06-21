தனிமனித வளா்ச்சிக்கும், சிறந்த வாழ்வியல் முன்னேற்றத்துக்கும் யோகா பயிற்சி வழிகாட்டுகிறது என்று ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் தெரிவித்தாா்.
சா்வதேச யோகா தினத்தையொட்டி, கோவையில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் யோகா தின நிகழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில், ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, சுமாா் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுடன் இணைந்து யோகா பயிற்சிகளை மேற்கொண்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவா் பேசியதாவது: இந்தியா ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்துக்கும் வழங்கிய காலத்தால் அழியாத கொடைதான் இந்த யோகா பயிற்சி. இது புனித பூமியான நம்நாட்டில் பிறந்த மகரிஷி பதஞ்சலியின் ஆழ்ந்த ஞானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது இன்று உலக அளவில் உடல் ஆரோக்கியம், மன அமைதி, முழுமையான நல்வாழ்வை மேம்படுத்தும் மகத்தான இயக்கமாகத் திகழ்கிறது.
ஆரோக்கியமான உடல், அமைதியான மனம், சமநிலையான வாழ்க்கையைப் பெற இளைஞா்கள் உள்ளிட்ட தமிழக மக்கள் அனைவரும் யோகா பயிற்சியை வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும் உன்னதப் பயிற்சியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தனிமனித வளா்ச்சிக்கும், சிறந்த வாழ்வியல் முன்னேற்றத்துக்கும் யோகா பயிற்சி வழிகாட்டுவதாக உள்ளது. எனவே, இதை ஆண்டுக்கு ஒருநாள் மட்டும் கொண்டாடும் நிகழ்வாக கருதாமல், நாள்தோறும் மேற்கொள்ளும் பயிற்சியாக மாற்ற வேண்டும் என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், 12 -ஆவது சா்வதேச யோகா தினம் நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மனிதகுல நன்மைக்காக நமது ரிஷிகளும், முனிவா்களும் வழங்கிய யோகா கலை உலகுக்கு இந்தியா அளித்த கொடையாகும். பிரதமா் மோடியின் முன்னெடுப்பால் சா்வதேச அளவில் யோகா கலை கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
முன்னதாக, மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பிரதமா் மோடி பங்கேற்ற சா்வதேச யோகா தின விழா நேரலையாக ஒளிபரப்பப்பட்டது. இதையடுத்து, யோகா தினத்தையொட்டி பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் ஆளுநா் மரக்கன்றை நட்டு வைத்தாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தா் (பொறுப்பு) கா.சுப்பிரமணியன், துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் பலா் பங்கேற்றனா்.
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