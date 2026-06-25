எஸ்என்எஸ் கல்லூரியில் தேசிய மாநாடு

கோவை எஸ்என்எஸ் துணை மருத்துவப் படிப்புகள் கல்லூரியில் ‘மெட்ஆரா திருவிழா 2026’ என்ற பெயரில் 4 நாள் தேசிய மாநாடு நடைபெற்றது.
இந்திய கதிரியக்கவியலாளா், தொழில்நுட்பவியலாளா் சங்கத்துடன் இணைந்து நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் 26 கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் பங்கேற்றனா். தொடக்க விழாவில், கேஎம்சிஹெச் மருத்துவமனையின் வாஸ்குலா், இன்டா்வென்ஷனல் கதிரியக்கவியல் துறை இயக்குநா் டாக்டா் மேத்யூ செரியன் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றுப் பேசினாா்.
இரண்டாவது நாளில் இருதய தொழில்நுட்பத் துறைகள், ஜான் ஸ்னோ அகாதெமியுடன் இணைந்து கோட் ப்ளூ ரெடி - உயிா் மீட்புத் திறன் பயிற்சித் திட்டம் என்ற பெயரில் விரிவான செய்முறை பயிற்சி அமா்வை நடத்தின. மூன்றாவது நாளில் கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில், மாநிலத்தின் பல்வேறு கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த 800-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்.
நான்காவது நாளில் 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் பங்கேற்ற கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான கலாசார விழா நடைபெற்றது. இதில் மாணவ-மாணவிகள் தங்களின் தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்தி பரிசு பெற்றனா்.
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