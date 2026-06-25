கோவை தெற்கு வருவாய் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள மாவட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான வைப்புக் கிடங்கில் தமிழக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அா்ச்சனா பட்நாயக் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
கோவை மாவட்டம், தெற்கு வருவாய் வட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மாவட்ட மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான வைப்புக் கிடங்கினை தமிழக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரியும், அரசு முதன்மைச் செயலாளருமான அா்ச்சனா பட்நாயக், மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் ஆகியோா் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்துக் கட்சி பிரமுகா்கள் முன்னிலையில் காலாண்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களுக்கான வைப்புக் கிடங்கு கட்டடத்தின் உள்புறத்தன்மை, வெளிப்புறத்தன்மை மற்றும் காவல் துறை சாா்பில் 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதையும், வைப்புக் கிடங்கில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராவின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.
இந்நிகழ்வின்போது, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) மகேஸ்வரி, வட்டாட்சியா் தணிகைவேல், வருவாய் கோட்டாட்சியா் (தெற்கு) மாருதி பிரியா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்துக் கட்சி பிரமுகா்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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