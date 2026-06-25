பராமரிப்புப் பணி: கோவை - சென்னை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

சென்னை அரக்கோணம் பகுதியில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கோவை - சென்னை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, ஜூன் 25 முதல் 28 வரை கோவையில் இருந்து காலை 6.20 மணிக்குப் புறப்படும் கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயில் (எண்: 12680) காட்பாடி - சென்னை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இந்த ரயிலானது, மேற்கண்ட நாள்களில் கோவை - காட்பாடி இடையே மட்டும் இயக்கப்படும். இதேபோல, ஜூன் 25 முதல் 28-ஆம் தேதி வரை சென்னையில் இருந்து பிற்பகல் 2.30 மணிக்குப் புறப்படும் சென்னை - கோவை இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயில் (எண்: 12679) மேற்கொண்ட நாள்களில் சென்னை - காட்பாடி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது, மாலை 4.15 மணிக்கு காட்பாடியில் இருந்து கோவைக்கு புறப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளம், மங்களூரு ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கம்: ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் ஜூன் 25 முதல் 28-ஆம் தேதி வரை சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பிற்பகல் 1.25 மணிக்குப் புறப்பட வேண்டிய சென்னை- மங்களூரு வெஸ்ட் கோஸ்ட் விரைவு ரயில் (எண்: 22637) 1 மணி நேரம் 15 நிமிஷங்கள் தாமதமாக பிற்பகல் 2.40 மணிக்குப் புறப்படும்.
ஜூன் 27 மற்றும் 28 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பிற்பகல் 2.15 மணிக்குப் புறப்பட வேண்டிய சென்னை சென்ட்ரல்- கோவை வந்தேபாரத் ரயில்(எண்: 20643) 45 நிமிஷங்கள் தாமதமாக பிற்பகல் 3 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும்.
ஜூன் 28-ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பிற்பகல் 3.10 மணிக்குப் புறப்பட வேண்டிய சென்னை சென்ட்ரல் - திருவனந்தபுரம் வாராந்திர ரயில் (எண்: 12697) 1 மணி நேரம் 30 நிமிஷங்கள் தாமதமாக மாலை 4.40 மணிக்குப் புறப்படும்.
ஜூன் 28-ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து பிற்பகல் 3.20 மணிக்குப் புறப்பட வேண்டிய சென்னை- திருவனந்தபுரம் விரைவு ரயில் (எண்: 12695) 1 மணி நேரம் 30 நிமிஷங்கள் தாமதமாக மாலை 4.50 மணிக்குப் புறப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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