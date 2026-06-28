ஒடிஸா மாநிலத்தில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான 800 மீட்டா் ஓட்டப் பந்தயத்தில் கோவையைச் சோ்ந்த பெண் காவலா் ஜெ.கெளதமி தங்கப் பதக்கம் வென்று ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளாா்.
ஒடிஸா மாநிலம், புவனேஸ்வரில் கடந்த ஜூன் 24-ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 28-ஆம் தேதி வரை உயா்மட்ட தடகளப் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. இதில் தமிழ்நாடு மாநில தடகள அணியின் சாா்பில் தமிழக காவல்துறையைச் சோ்ந்த பெண் காவலா் செல்வி ஜெ.கெளதமி (காவலா் எண்: 1571) பங்கேற்றாா். இவா் கோவை மாநகர ஆயுதப்படை பிரிவில் பணியாற்றி வருகிறாா்.
கடந்த ஜூன் 25-ஆம் தேதி நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான 800 மீட்டா் ஓட்டப்பந்தயப் பிரிவில் பங்கேற்ற கெளதமி, இலக்கை மிகக் குறைந்த நேரமான 2 நிமிடம் 04.17 விநாடிகளில் எட்டி முதலிடத்தைப் பிடித்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றாா்.
இதன்மூலமாக வரும் செப்டம்பா் மாதம் ஜப்பான் நாட்டின் நகோயா நகரில் நடைபெறவுள்ள 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய தடகள அணியின் சாா்பில் பங்கேற்கும் தகுதியையும் அவா் அதிகாரபூா்வமாகப் பெற்றுள்ளாா்.
தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பெருமை சோ்த்த பெண் காவலா் கெளதமியின் இந்த சாதனைக்காக, கோவை மாநகரக் காவல் ஆணையா் மற்றும் உயா் அதிகாரிகள் பாராட்டினா்.
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