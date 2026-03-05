Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
கோயம்புத்தூர்

கதிா் கல்லூரியில் மகளிா் தினம்

News image
கதிா் கல்வி நிறுவனங்கள் சாா்பில் நடைபெற்ற மகளிா் தின விழாவில் விருது பெற்றவா்களுடன் கல்லூரி நிா்வாகிகள்.
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:39 pm

Syndication

கோவை கதிா் கல்விக் குழுமத்தின் சாா்பில் உலக மகளிா் தின விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

சா்வதேச மகளிா் தினத்தையொட்டி, ‘கதிரின் சிங்கப்பெண்ணே’ என்ற பெயரில் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் பெண்களுக்கு விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு கல்விக் குழுமத் தலைவா் இ.எஸ்.கதிா் தலைமை வகித்தாா். செயலா் லாவண்யா கதிா் வரவேற்றாா்.

அவினாசிலிங்கம் மகளிா் கல்வி நிறுவனத்தின் துணைவேந்தா் வி.பாரதி ஹரிசங்கா் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று பேசுகையில், பெண்களின் முன்னேற்றம் என்பது வீட்டின் முன்னேற்றம் மட்டுமல்ல, அது நாட்டின் முன்னேற்றமும்கூட. மகளிா் கல்வி பெற வேண்டும் என்பதற்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களை மிகச் சிறந்த முறையில் செயல்படுத்தி வருகின்றன. அதற்கேற்ப பெண்கள் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை நிகழ்த்தி வருகின்றனா் என்றாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பல்வேறு துறைகளில் சாதனை புரிந்த பெண்களுக்கு விருது வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டனா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், கதிா் கல்விக் குழுமத்தின் துணைத் தலைவா் இ.எஸ்.கே.மிதிலேஷ், துணைச் செயலா் எம்.விது பிரதிக்ஷா மிதிலேஷ், கதிா் கலை, அறிவியல் கல்லூரி முதல்வா் ஆா்.கற்பகம், பொறியியல் கல்லூரி முதல்வா் கே.உதயகுமாா், கல்வியியல் கல்லூரி முதல்வா் கிருத்திகா, பேராசிரியா் பானுமதி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

பின்லாந்துடன் பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வழங்க ஒப்புதல்: பிரதமர் மோடி

பின்லாந்துடன் பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வழங்க ஒப்புதல்: பிரதமர் மோடி

நேரு கல்விக் குழுமம் சாா்பில் சிறந்த ஆசிரியா் விருது

நேரு கல்விக் குழுமம் சாா்பில் சிறந்த ஆசிரியா் விருது

திருப்பூா் குமரன் மகளிா் கல்லூரி சாா்பில் போதை விழிப்புணா்வுப் பேரணி

திருப்பூா் குமரன் மகளிா் கல்லூரி சாா்பில் போதை விழிப்புணா்வுப் பேரணி

யுனைடெட் கல்விக் குழுமம் சாா்பில் நல்லாசிரியா் விருது

யுனைடெட் கல்விக் குழுமம் சாா்பில் நல்லாசிரியா் விருது

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு