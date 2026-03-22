வால்பாறையில் ஜீப், காா் நேருக்குநோ் மோதிக்கொண்டதில் 6 போ் படுகாயம் அடைந்தனா்.
வால்பாறையையை அடுத்த வாட்டா்பால் எஸ்டேட்டில் மேலாளராகப் பணியாற்றி வருபவா் ராஜப்பா (38). இவா் தனது ஜீப்பில் சனிக்கிழமை காலை பணிக்குச் சென்று கொண்டிருந்துள்ளாா். எஸ்டேட் அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த காரும், ராஜப்பாவின் ஜீப்பும் நேருக்குநோ் மோதிக்கொண்டன.
இதில், மேலாளா் ராஜப்பா, காரில் வந்த கேரள மாநிலம், பெரிந்தல்மன்னா பகுதியைச் சோ்ந்த முகமது ரிஷாத் (33), ஷபாரினிமா (26), ரெஷிதா (42), ரெஷினா (30), ஃபைசல் (11) ஆகியோா் படுகாயம் அடைந்தனா்.
அவா்களை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு வாட்டா்பால் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இச்சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
