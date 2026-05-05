நாட்டில் இடதுசாரி ஆட்சியே இல்லாத மாநிலங்கள்: 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறைதோ்தலில் மூன்றாம் இடம்: எதிா்க்கட்சி அந்தஸ்தை இழந்த அதிமுக!இன்று 7 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை!ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
உடுமலையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் தோல்வி

இரட்டை இலை சின்னம் - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Updated On :5 மே 2026, 4:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உடுமலை தொகுதியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணனை 2,800 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளா் ஜெயக்குமாா் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

உடுமலை தொகுதியில் 11 போ் போட்டியிட்டனா். இத் தொகுதியில் 1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்து 178 ஆண்கள், 1 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 771 பெண்கள், 27 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 2 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 976 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 96 ஆயிரத்து 904 ஆண்கள், 1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 883 பெண்கள், 11 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 2 லட்சத்து ஆயிரத்து 768 போ் வாக்களித்துள்ளனா். இது 87.37 சதவீத வாக்குப்பதிவாகும்.

இதில் திமுக வேட்பாளா் திமுக வேட்பாளா் ஜெயக்குமாா் 68,549 வாக்குகள் பெற்றாா். அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சா் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் 65,667 வாக்குகள், தவெக வேட்பாளா் சங்கா் 59,831 வாக்குகள், நாதக வேட்பாளா் ராம்குமாா் 6,702 வாக்குகள், நோட்டாவுக்கு 1,149 வாக்குகள் கிடைத்தனா். இதில் திமுக வேட்பாளா் ஜெயக்குமாா் 2,882 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

வாக்குகள் விவரம்:

ஜெயக்குமாா் (திமுக)- 68,549

உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன் (அதிமுக)- 65,667

சங்கா் (தவெக)- 59,831

ராம்குமாா் (நாதக)- 6,702

வேட்பாளா்கள்- 11

மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,30,976

பதிவான வாக்குகள் - 2,01,768.

திருப்பூா் வடக்குத் தொகுதியில் முன்னாள் எம்.பி. சத்தியபாமா வெற்றி

காங்கயம் தொகுதியில் அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் தோல்வி

திருப்பூா் தெற்குத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் பாலமுருகன் வெற்றி

தொண்டாமுத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தொடா்ந்து 4-ஆவது முறையாக எஸ்.பி.வேலுமணி வெற்றி!

