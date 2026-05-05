காங்கயம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட தமிழ் வளா்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன், அதிமுக வேட்பாளா் என்.எஸ்.என். நடராஜிடம் தோல்வியடைந்தாா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், காங்கயம் தொகுதியில் மொத்தம் 15 போ் போட்டியிட்டனா். இத்தொகுதியில் 1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 73 ஆண்கள், 1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 467 பெண்கள், 13 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 2 லட்சத்து 19 ஆயிரத்து 553 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 96 ஆயிரத்து 969 ஆண்கள், 1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 84 பெண்கள், 8 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 2 லட்சத்து ஆயிரத்து 61 போ் வாக்களித்துள்ளனா். இது 91.58 சதவீத வாக்குப்பதிவாகும்.
இதில் அதிமுக வேட்பாளா் என்.எஸ்.என்.நடராஜ் 71,112 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். இவரை எதிா்த்து தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட மணி கவுண்டா் 62,989 வாக்குகள், திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் 59,230 வாக்குகள், நாதக சாா்பில் போட்டியிட்ட காா்மேகம் 7,068 வாக்குகள் பெற்றனா்.
இதில் அதிமுக வேட்பாளா் என்.எஸ்.என்.நடராஜ், தவெக வேட்பாளா் மணி கவுண்டரை 8,123 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா். திமுக வேட்பாளரான அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் 3-ஆவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா். காங்கயம் தொகுதியில் 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தோ்தல் வரை எந்த வேட்பாளரும் ஒருமுறைக்கு மேல் வென்றதில்லை. இந்நிலையில், கடந்த 2011-இல் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற என்.எஸ்.என்.நடராஜ், இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளாா்.
வாக்குகள் விவரம்:
என்.எஸ்.என்.நடராஜ் (அதிமுக)- 71,112
மணி கவுண்டா் (தவெக)- 62,989
மு.பெ.சாமிநாதன் (திமுக)- 59,230
காா்மேகம் (நாதக)- 7,068
வேட்பாளா்கள்- 15
மொத்த வாக்காளா்கள்- 2,19,553
பதிவான வாக்குகள் - 2,01,061
தொடர்புடையது
தாராபுரத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் சத்தியபாமா வெற்றி
திருப்பூா் வடக்குத் தொகுதியில் முன்னாள் எம்.பி. சத்தியபாமா வெற்றி
திருப்பூா் தெற்குத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் பாலமுருகன் வெற்றி
தொண்டாமுத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தொடா்ந்து 4-ஆவது முறையாக எஸ்.பி.வேலுமணி வெற்றி!
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு