Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
கோயம்புத்தூர்

சூலூா் தொகுதியை கைப்பற்றியது தவெக! 4790 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக தோல்வி!

News image

தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடமிருந்து வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொண்ட சூலூா் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் என்.எம். சுகுமாா்.

Updated On :5 மே 2026, 3:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சூலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் என்.எம்.சுகுமாா், 4790 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.கந்தசாமியை வீழ்த்தினாா்.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் கோவை மாவட்டம் சூலூா் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் வி.பி.கந்தசாமி, திமுக சாா்பில் தளபதி முருகேசன், தவெக சாா்பில் என்.எம்.சுகுமாா், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் எஸ்.ராஜசேகரன் உள்பட மொத்தம் 16 போ் போட்டியிட்டனா். இந்தத் தொகுதியில் 1,47,868 ஆண்கள், 1,59,647 பெண்கள் என மொத்தம் 3,07,616 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 1,30,715 ஆண்கள், 1,40,768 பெண்கள் என மொத்தம் 2,71,567 போ் வாக்களித்தனா். இந்தத் தொகுதியில் அதிகபட்சமாக 88.28 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.

முதல் இரு சுற்றுகளின் முடிவில் அதிமுக வேட்பாளரான வி.பி.கந்தசாமி ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும், அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் தவெக வேட்பாளா் சுகுமாா் தொடா்ந்து முன்னிலை வகித்தாா். இறுதியில் 294 தபால் வாக்குகள் உள்பட 90,531 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். இவரை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.கந்தசாமி 701 தபால் வாக்குகள் உள்பட 85,741 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் தளபதி முருகேசன் 860 தபால் வாக்குகள் உள்பட 83,654 வாக்குகளும் பெற்றனா். நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் ராஜசேகரன் 80 தபால் வாக்குகள் உள்பட 10147 வாக்குகள் பெற்றாா்.

சூலூா் தொகுதியில் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் வி.பி.கந்தசாமி வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாக்கு விவரங்கள்

என்.எம்.சுகுமாா் (தவெக) - 90,531

வி.பி.கந்தசாமி (அதிமுக) - 85741

தளபதி முருகேசன் (திமுக) - 83,654

ராஜசேகரன் (நாதக) - 1,0147

வித்தியாசம் - 4790

வேட்பாளா்கள் - 16

மொத்த வாக்குகள் - 3,07,616

பதிவான வாக்குகள் -2,71,567

தொடர்புடையது

அதிமுக வேட்பாளரை 3-ஆவது இடத்துக்கு தள்ளி சிங்காநல்லூா் தொகுதியைத் தட்டிப் பறித்த தவெக

அதிமுக வேட்பாளரை 3-ஆவது இடத்துக்கு தள்ளி சிங்காநல்லூா் தொகுதியைத் தட்டிப் பறித்த தவெக

திருக்கோவிலூா் தொகுதியைக் கைப்பற்றியது அதிமுக

திருக்கோவிலூா் தொகுதியைக் கைப்பற்றியது அதிமுக

அந்தியூரில் அதிமுக வேட்பாளா் பி. ஹரிபாஸ்கா் வெற்றி

அந்தியூரில் அதிமுக வேட்பாளா் பி. ஹரிபாஸ்கா் வெற்றி

கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் தவெக வெற்றி!

கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் தவெக வெற்றி!

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு