சூலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் என்.எம்.சுகுமாா், 4790 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.கந்தசாமியை வீழ்த்தினாா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் கோவை மாவட்டம் சூலூா் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் வி.பி.கந்தசாமி, திமுக சாா்பில் தளபதி முருகேசன், தவெக சாா்பில் என்.எம்.சுகுமாா், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் எஸ்.ராஜசேகரன் உள்பட மொத்தம் 16 போ் போட்டியிட்டனா். இந்தத் தொகுதியில் 1,47,868 ஆண்கள், 1,59,647 பெண்கள் என மொத்தம் 3,07,616 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 1,30,715 ஆண்கள், 1,40,768 பெண்கள் என மொத்தம் 2,71,567 போ் வாக்களித்தனா். இந்தத் தொகுதியில் அதிகபட்சமாக 88.28 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின.
முதல் இரு சுற்றுகளின் முடிவில் அதிமுக வேட்பாளரான வி.பி.கந்தசாமி ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும், அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் தவெக வேட்பாளா் சுகுமாா் தொடா்ந்து முன்னிலை வகித்தாா். இறுதியில் 294 தபால் வாக்குகள் உள்பட 90,531 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். இவரை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.கந்தசாமி 701 தபால் வாக்குகள் உள்பட 85,741 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் தளபதி முருகேசன் 860 தபால் வாக்குகள் உள்பட 83,654 வாக்குகளும் பெற்றனா். நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் ராஜசேகரன் 80 தபால் வாக்குகள் உள்பட 10147 வாக்குகள் பெற்றாா்.
சூலூா் தொகுதியில் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் வி.பி.கந்தசாமி வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாக்கு விவரங்கள்
என்.எம்.சுகுமாா் (தவெக) - 90,531
வி.பி.கந்தசாமி (அதிமுக) - 85741
தளபதி முருகேசன் (திமுக) - 83,654
ராஜசேகரன் (நாதக) - 1,0147
வித்தியாசம் - 4790
வேட்பாளா்கள் - 16
மொத்த வாக்குகள் - 3,07,616
பதிவான வாக்குகள் -2,71,567
