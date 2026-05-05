திருப்பூா் தெற்குத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளா் பாலமுருகன் 12,901 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளா் தினேஷ்குமாரை வென்றாா்.
திருப்பூா் தெற்குத் தொகுதியில் 24 போ் போட்டியிட்டனா். இத்தொகுதியில் 96 ஆயிரத்து 191 ஆண்கள், 1 லட்சத்து 876 பெண்கள், 24 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 1 லட்சத்து 97 ஆயிரத்து 91 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 87 ஆயிரத்து 974 ஆண்கள், 90 ஆயிரத்து 722 பெண்கள், 11 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 1 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 707 போ் வாக்களித்துள்ளனா். இது 90.67 சதவீத வாக்குப்பதிவாகும்.
இதில் தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட பாலமுருகன் 73,793 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் மேயா் தினேஷ்குமாா் 60,892 வாக்குகள், பாஜக சாா்பில் போட்டியிட்ட தங்கராஜ் 34,617 வாக்குகள், நாதக வேட்பாளா் தினேஷ் 6,956 வாக்குள், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வேட்பாளா் ரங்கசாமி 234 வாக்குகள், அகில இந்திய பாா்வா்டு பிளாக் கட்சி வேட்பாளா் காளிமுத்து 626 வாக்குகள், இந்து திராவிட மக்கள் கட்சி வேட்பாளா் மலா்விழி 170 வாக்குகள், இந்திய ஜனசங்கம் வேட்பாளா் முகமது முபாரக் அலி 60 வாக்குகள், அண்ணா புரட்சித் தலைவா் அம்மா திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளா் விஜயகுமாா் 81 வாக்குகள், தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி வேட்பாளா் ஜான் பாஷா 78 வாக்குகள் பெற்றனா்.
சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் தினேஷ்குமாா் 236, தினேஷ்குமாா் 202, வசந்தாமணி 141, கேசவமூா்த்தி 194, மகாலிங்கம் 167, வெங்கடாசலம் 138, தனபால் 134, தினேஷ்குமாா் 115, ரத்தினவேல் 71, வெங்கடசாமி 60, அமுதவேல் 50, காா்த்திகா தேவி 45, ரமேஷ் 39, நோட்டா 636 என வாக்குகள் பெற்றனா். இதில் 12,901 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் பாலமுருகன் வெற்றி பெற்றாா்.
வாக்குகள் விவரம்:
பாலமுருகன் (தவெக)- 73,793
தினேஷ்குமாா் (திமுக)- 60,892
தங்கராஜ் (பாஜக)- 34,617
தினேஷ் (நாதக)- 6,956
வேட்பாளா்கள்- 24
மொத்த வாக்காளா்கள்- 1,97,091
பதிவான வாக்குகள் - 1,78,707.
