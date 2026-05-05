பல்லடம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் ராம்குமாா் 37 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.
பல்லடம் தொகுதியில் 15 போ் போட்டியிட்டனா். இத்தொகுதியில் 1 லட்சத்து 59 ஆயிரத்து 554 ஆண்கள், 1 லட்சத்து 70 ஆயிரத்து 265 பெண்கள், 30 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 3 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 849 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். இவா்களில் 1 லட்சத்து 46 ஆயிரத்து 214 ஆண்கள், 1 லட்சத்து 52 ஆயிரத்து 600 பெண்கள், 9 மூன்றாம் பாலினத்தவா் என 2 லட்சத்து 98 ஆயிரத்து 823 போ் வாக்களித்துள்ளனா். இது 90.59 சதவீதமாகும்.
இதில் தவெக வேட்பாளா் ராம்குமாா் 1,21,297 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட பரமசிவம் 83,400 வாக்குகள், திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் செல்வராஜ் 78,625 வாக்குகள், நாதக வேட்பாளா் தமிழினியன் 13,141 வாக்குகள், நோட்டாவுக்கு 1,417 வாக்குகள் கிடைத்தன. இதில் 37,897 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் ராம்குமாா் வெற்றி பெற்றாா்.
வாக்குகள் விவரம்:
ராம்குமாா் (தவெக)- 1,21,297
பரமசிவம் (அதிமுக)- 83,400
செல்வராஜ் (திமுக)- 52,684
தமிழினியன் (நாதக)- 13,141
வேட்பாளா்கள்- 15
மொத்த வாக்காளா்கள்- 3,29,849
பதிவான வாக்குகள் - 2,98,823.
