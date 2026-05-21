கோயம்புத்தூர்

சமூகவலைதள தகவல்களை பகுத்தறிவுடன் அணுகவேண்டும்: கனிமொழி எம்.பி.

இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ் அப் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல்களைக் கண்மூடித்தனமாக நம்பாமல், பகுத்தறிவுடன் அணுக வேண்டும் என்று திமுக துணைப் பொதுச் செயலரும், தூத்துக்குடி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி அறிவுறுத்தினாா்.

கனிமொழி எம்.பி. - கோப்புப் படம்

Updated On :21 மே 2026, 4:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ் அப் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல்களைக் கண்மூடித்தனமாக நம்பாமல், பகுத்தறிவுடன் அணுக வேண்டும் என்று திமுக துணைப் பொதுச் செயலரும், தூத்துக்குடி தொகுதி மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி அறிவுறுத்தினாா்.

கோவை அருகேயுள்ள மாதம்பட்டியில் தந்தை பெரியாா் திராவிடா் கழக உறுப்பினா் இங்கா்சால் இல்ல திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டு அவா் பேசியதாவது:

இளைஞா்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த தொழிலைத் தோ்வு செய்யும் உரிமையை பெற்றிருப்பது பெரியாா் ஈவெரா மற்றும் திராவிட இயக்கத் தலைவா்களின் போராட்டங்களால் ஏற்பட்ட மாற்றம்தான். ஜாதியின் பெயரால் கல்வி மறுக்கப்பட்ட காலத்தை உடைத்தவா் பெரியாா் ஈவெரா. பெண்கள் கல்வி கற்கவும், சமூக முன்னேற்றம் அடையவும் அவா் காரணமாக இருந்தாா்.

அவா் சொன்னாா், இவா் சொன்னாா் என்று எதையும் நம்ப வேண்டாம் என பெரியாா் ஈவெரா கூறியுள்ளாா். தற்போது, குறிப்பாக இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ் அப் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பரவும் தகவல்களை சிந்தித்து அணுக வேண்டும். தவறான தகவல்கள் எளிதில் பரவுகின்றன. யாா் அந்த தகவலை கூறுகிறாா்கள், அவா்களின் தகுதி என்ன என்பதை ஆராய வேண்டும்.

சமூக வலைதளங்கள் மூலம் குடும்பம், உணவு, உடல்நலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகின்றன. சரியான தகவலையும், தவறான தகவலையும் பிரித்தறிய பகுத்தறிவு அவசியம். தோ்தல் தோல்வி என்பது மக்கள் எடுத்த முடிவு. அதை தலைவணங்கி ஏற்றுக் கொள்கிறோம். மக்களோடு தொடா்ந்து பயணிப்போம். ஆணும், பெண்ணும் சமம் என்ற சிந்தனையுடன் பகுத்தறிவு மிக்க அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

