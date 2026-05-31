Dinamani
ஐபிஎல்! தொடர்ந்து 2 ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற ஆர்சிபி!வேலூரில் 106 டிகிரி! 14 இடங்களில் சதமடித்த வெய்யில்!எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டிருந்தால் தவெக வெற்றி பெற்றிருக்கும் : அமைச்சர் அருண்ராஜ் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து விளையாட்டை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை : ஆதவ் அர்ஜுனாதமிழ்நாட்டில் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்ஆதவ் அர்ஜுனா துரந்தராக மாறாமல் இருந்தால் நல்லது: பிரேமலதா விஜயகாந்த்இந்திய முப்படை தலைமைத் தளபதியாக தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஜெனரல் என். எஸ். ராஜா சுப்பிரமணி பொறுப்பேற்பு!கடற்படை புதிய தலைமை தளபதியாக அட்மிரல் கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் பொறுப்பேற்புதிருப்பதியில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சாமி தரிசனம்
/
கோயம்புத்தூர்

திமுக வழியில் பயணிக்கும் தவெக: வானதி சீனிவாசன்

News image

வானதி சீனிவாசன் - டிஎன்எஸ்

Updated On :1 ஜூன் 2026, 12:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுக வழியில் தவெக பயணிப்பதாக பாஜக தேசிய மகளிரணித் தலைவா் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளாா்.

இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: சென்னை, கிண்டியில் உள்ள ஆளுநா் மாளிகையான மக்கள் மாளிகையில் திருவள்ளுவா் திருநாள் விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. திருவள்ளுவா் திருநாட் கழகம் என்ற அமைப்பு நடத்திய இந்த விழாவில், காவி உடையுடன் திருவள்ளுவா் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது. அந்தப் படத்துக்கு ஆளுநா் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆா்லேகா் மரியாதை செலுத்தினாா்.

இதற்கு வழக்கம்போல, திமுக இளைஞரணி செயலாளா் உதயநிதி ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச் செயலாளா் வைகோ உள்ளிட்டோா் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனா். அவா்களின் ஹிந்து மத வெறுப்பு எல்லோரும் அறிந்த ஒன்றுதான். தமிழகத்தில்

மாற்றத்தை ஏற்படுத்திவிட்டோம் என்று ஆட்சிக்கு வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியினா், திமுக ஆட்சியை அப்படியே தொடா்ந்து வருகின்றனரோ என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. திமுக ஆட்சியில் நடந்த அத்தனை சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிவுகளும், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும் வழக்கம்போல தொடா்கின்றன. முன்பு திமுக அமைச்சா்கள், ஹிந்து மதத்துக்கு எதிராக வெறுப்பை உமிழ்வாா்கள்.

இப்போது தவெக அமைச்சா்களும் அதையே செய்கிறாா்கள். தவெக ஆட்சி என்பது தமிழ்நாட்டின் தொடக்கமல்ல. திமுகவின் தொடா்ச்சி என்பதை கடந்த மூன்று வாரங்களாக நடக்கும் சம்பவங்கள் உணா்த்துகின்றன. திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிவிப்பது, அவரது தத்துவத்துக்கு எதிரானது என்று அமைச்சா் அருண்ராஜ் கூறியிருக்கிறாா்.

திருக்குறளில் பிறவி, ஊழ், தவம், அறம் போன்ற ஹிந்துமத கருத்துகள் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றன. ஒரு பிறவியில் கற்ற கல்வி, மனிதனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் துணை நிற்கும் என்று திருவள்ளுவா் கூறியது ஹிந்து மதக் கோட்பாடு இல்லையா?. ஹிந்து மத கருத்துகளை சொல்லும் குறட்பாக்கள் ஏராளம் உள்ளன. ஆனால், திமுகவின் ஹிந்து மத வெறுப்பை தன் கொள்கையாகக் கொண்டுள்ள தவெகவினருக்கு என்ன சொன்னாலும் புரியப்போவதில்லை.

காவி உடையுடன், ஹிந்து மத அடையாளங்களுடன் இருந்த திருவள்ளுவரை வெள்ளை உடைக்கு மாற்றியதே முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதிதான். திமுக வழியில் பயணிக்கும் தவெகவையும் தமிழக மக்கள் வீழ்த்துவாா்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

காவி உடையில் திருவள்ளுவா்: வைகோ கண்டனம்

காவி உடையில் திருவள்ளுவா்: வைகோ கண்டனம்

முதல்வர் விஜய் வேங்கைவயல் செல்ல வேண்டும்: பாஜக வலியுறுத்தல்

முதல்வர் விஜய் வேங்கைவயல் செல்ல வேண்டும்: பாஜக வலியுறுத்தல்

வேங்கைவயலுக்கு முதல்வா் செல்ல வேண்டும்: வானதி சீனிவாசன்

வேங்கைவயலுக்கு முதல்வா் செல்ல வேண்டும்: வானதி சீனிவாசன்

கோவை வடக்கில் வென்ற தவெக! வானதி சீனிவாசன் மூன்றாமிடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா்

கோவை வடக்கில் வென்ற தவெக! வானதி சீனிவாசன் மூன்றாமிடத்துக்கு தள்ளப்பட்டாா்

விடியோக்கள்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

#ipl2026 | ஜெயிக்க வேண்டிய தில்லி தோற்றுப் போனது ஏன்? | Delhi Capitals | KL Rahul

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்