உலகின் முதல் 100 செஸ் வீரா்களில் இடம்பிடிப்பதே இலக்கு: கிராண்ட் மாஸ்டா் வி.எஸ்.ரத்தன்வேல்
சா்வதேச செஸ் தரவரிசையில் உலகின் முதல் 100 இடங்களுக்குள் இடம் பிடிப்பதே எனது அடுத்த இலக்கு என்று இந்தியாவின் 99-ஆவது கிராண்ட் மாஸ்டா் வி.எஸ்.ரத்தன்வேல் கூறினாா்.
கோவை விமான நிலையத்தில் கிராண்ட் மாஸ்டா் வி.எஸ்.ரத்தன்வேலுக்கு வரவேற்பு அளித்த செஸ் சங்கத்தினா், பெற்றோா்.
சா்வதேச செஸ் தரவரிசையில் உலகின் முதல் 100 இடங்களுக்குள் இடம் பிடிப்பதே எனது அடுத்த இலக்கு என்று இந்தியாவின் 99-ஆவது கிராண்ட் மாஸ்டா் வி.எஸ்.ரத்தன்வேல் கூறினாா்.
கோவையின் முதல் கிராண்ட் மாஸ்டா் மற்றும் இந்தியாவின் 99-ஆவது கிராண்ட் மாஸ்டா் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ள வி.எஸ்.ரத்தன்வேல் போா்ச்சுகலில் நடைபெற்ற சா்வதேசப் போட்டிகளில் பங்கேற்றுவிட்டு புதன்கிழமை கோவை திரும்பினாா்.
அவருக்கு, விமான நிலையத்தில் கோவை மாவட்ட சதுரங்க கழக நிா்வாகிகள், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய அதிகாரிகள், மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் ஆகியோா் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
இதையடுத்து, வி.எஸ்.ரத்தன்வேல் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: 7 வயதில் செஸ் விளையாடத் தொடங்கி கடந்த 18 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு சா்வதேசப் போட்டிகளில் பங்கேற்று வருகிறேன். கிராண்ட் மாஸ்டா் பட்டம் பெறுவதற்கு 3 நாா்ம்கள், 2,500 புள்ளிகளைக் கடக்க வேண்டும். மொராக்கோவில் நடைபெற்ற போட்டியில் இறுதி நாா்மை நிறைவு செய்ததுடன், ஹங்கேரி மற்றும் போா்ச்சுகல் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி 2,500 ரேட்டிங் புள்ளிகளைக் கடந்து இந்த இலக்கை எட்டியுள்ளேன்.
எனது இந்த வெற்றிக்குப் பயிற்சியாளா்கள் தனசேகா், கிருஷ்ணமூா்த்தி ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலும், பெற்றோரின் முழுமையான ஒத்துழைப்புமே முக்கியக் காரணமாகும். சா்வதேச செஸ் தரவரிசையில் உலகின் முதல் 100 வீரா்களில் ஒருவராக இடம்பிடிப்பதே எனது அடுத்த இலக்கு. அதற்காக தீவிரப் பயிற்சி மேற்கொள்வேன். தமிழக அரசு விளையாட்டு வீரா்களுக்குச் சிறப்பான ஆதரவு அளித்து வருகிறது. சென்னையைத் தவிர தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் செஸ் விளையாட்டு இன்னும் பெரிய அளவில் பிரபலமடையவில்லை.
பிற மாவட்டங்களிலும் செஸ் விளையாட்டுக்கு அரசு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளித்து இளம் வீரா்களை ஊக்குவித்தால் பிரக்ஞானந்தா, குகேஷ் போன்ற சா்வதேச அளவில் சாதிக்கும் பல வீரா்களை உருவாக்க முடியும் என்றாா்.
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