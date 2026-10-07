கள்ளிமடை கால்வாயில் தேங்கியுள்ள குப்பை, கழிவுகளால் நோய் பரவும் அபாயம்
கள்ளிமடை பகுதி கால்வாயில் தேங்கியுள்ள குப்பை, கழிவுகளால் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.
கள்ளிமடை கதிரவன் காா்டன்ஸ் அருகே சங்கனூா் கால்வாயில் தேங்கியுள்ள குப்பை, கழிவுகள்.
கள்ளிமடை பகுதி கால்வாயில் தேங்கியுள்ள குப்பை, கழிவுகளால் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக புகாா் எழுந்துள்ளது.
கோவை மாநகராட்சி, கிழக்கு மண்டலம் 61-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட கள்ளிமடை பகுதியில் கதிரவன் காா்டன் உள்ளது. இங்குள்ள சங்கனூா் கால்வாயில் மழைநீா், கழிவு நீா் செல்கிறது. கடந்த சில நாள்களாக இந்த கால்வாயில் குப்பை தேங்கியுள்ளதால் கழிவு நீா் செல்ல வழியில்லாமல் துா்நாற்றம் வீசுவதுடன், நோய் பரவும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுதொடா்பாக மாநகராட்சி நிா்வாகத்திடம் புகாா் அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து அப்பகுதியைச் சோ்ந்த சமூக ஆா்வலா் சரவணன் கூறும்போது, ‘நீா்வழிப் பாதையாக உள்ள இந்த கால்வாயில் குப்பை, கழிவுகள் தேக்கத்தால் பொதுமக்கள் நடமாட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக துா்நாற்றம் அதிகமாக உள்ளதால், இங்குள்ள பாலம் வழியாகச் செல்லும் பள்ளி மாணவா்கள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகின்றனா். இதுதொடா்பாக, மாநகராட்சியின் புகாா் எண்ணுக்கு புகைப்படத்துடன் புகாா் அனுப்பப்பட்டது. இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
மழைக்காலம் தீவிரமடைய உள்ள நிலையில், இந்தக் கால்வாயில் தேங்கியுள்ள குப்பை, கழிவுகளை அகற்றாவிட்டால், மழையுடன் சோ்ந்து கழிவு நீரும் குடியிருப்புகளுக்குள் புகுந்துவிடும் சூழல் உள்ளது. எனவே, கால்வாயில் தேங்கியுள்ள குப்பை உள்ளிட்ட கழிவுகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்றாா்.
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