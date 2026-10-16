வரையாடுகள் தினக் கொண்டாட்டம்
வால்பாறை அரசுக் கல்லூரியில் வரையாடுகள் தினம் வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
விழாவில், இயற்கைக்கான உலகளாவிய அமைப்பு சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட வரையாடுகள் குறித்த புத்தகத்தை பெற்று கொள்கிறாா் கல்லூரி முதல்வா் ஷீலா பானு.
வால்பாறை அரசுக் கல்லூரியில் வரையாடுகள் தினம் வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
வால்பாறை அரசு கல்லூரியின் நாட்டு நலப் பணித் திட்டம் மற்றும் இயற்கைக்கான உலகளாவிய அமைப்பு இணைந்து நடத்திய இந்த விழாவுக்கு, கல்லூரி முதல்வா் ஷீலா பானு தலைமை வகித்தாா்.
பேராசிரியா் பெரியசாமி வரவேற்று பேசினாா். சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட அமைப்பின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் சரவணன், வரையாடுகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதனுடைய சிறப்பம்சங்கள், வாழ்விடங்கள் குறித்து விளக்கினாா். பேராசிரியை ரூபா நன்றி கூறினாா்.
விழாவில், நாட்டு நலப் பணித் திட்ட மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
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