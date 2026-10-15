The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

புத்தக வாசிப்பு தினக் கொண்டாட்டம்

கோவை பிஷப் அம்புரோஸ் கல்லூரியில் மாணவா்களிடையே புத்தக வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் புத்தக வாசிப்பு தினம் அண்மையில் கொண்டாடப்பட்டது.

வாசிப்பு தின விழாவில் பங்கேற்று நூல்களை வாசிக்கும் மாணவ, மாணவிகள்.

Updated On :

கோவை பிஷப் அம்புரோஸ் கல்லூரியில் மாணவா்களிடையே புத்தக வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் புத்தக வாசிப்பு தினம் அண்மையில் கொண்டாடப்பட்டது.

கல்லூரி மாணவா்கள் வாசிப்பை நேசிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் கல்லூரியின் நூலகத் துறை சாா்பில் நூலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியை கல்லூரி முதல்வா் ஐ.மரிய யேசுராஜா தொடங்கிவைத்தாா். இதில், பல்வேறு துறை பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.

நிகழ்ச்சியில், வாசிப்பின் முக்கியத்துவம் குறித்து கல்லூரி முதல்வா் உரையாற்றினாா். நிகழ்ச்சியில், பல்வேறு புத்தகங்களை பயன்படுத்தி மாணவா்கள் கொலு அமைத்திருந்தனா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை நூலகத் தலைவா் சி.ஆரோக்கிய மேரி ஜெஸிந்தா செய்திருந்தாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நவராத்திரி வழிபாட்டில் புத்தக கொலு!

நவராத்திரி வழிபாட்டில் புத்தக கொலு!

கொடுமணல் அகழாய்வு மையத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள் கல்விச் சுற்றுலா

கொடுமணல் அகழாய்வு மையத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள் கல்விச் சுற்றுலா

பல்கலை. அளவிலான கலைப் போட்டி: இந்திராகாந்தி கல்லூரி 2-ஆம் இடம்

பல்கலை. அளவிலான கலைப் போட்டி: இந்திராகாந்தி கல்லூரி 2-ஆம் இடம்

அரசுப் பொறியியல் கல்லூரி விடுதிகளில் தரமற்ற உணவு விநியோகம்: மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிருப்புப் போராட்டம்

அரசுப் பொறியியல் கல்லூரி விடுதிகளில் தரமற்ற உணவு விநியோகம்: மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிருப்புப் போராட்டம்

விடியோக்கள்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies