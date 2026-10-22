மாநில அளவிலான 3 ஹேண்ட்பால் போட்டிகளில் கோப்பை வென்ற கற்பகம் பல்கலைக்கழக அணி
கோவை கற்பகம் பல்கலைக்கழக ஹேண்ட்பால் அணி மாநில அளவிலான போட்டிகளில் தொடா்ந்து மூன்று வெற்றிகளைப் பெற்று ‘ஹாட்ரிக்’ சாதனை படைத்துள்ளது.
தொடா்ந்து மூன்று போட்டிகளில் கோப்பை வென்ற கற்பகம் பல்கலைக்கழக ஹேண்ட்பால் அணி வீரா்கள்.
கோவை கற்பகம் பல்கலைக்கழக ஹேண்ட்பால் அணி மாநில அளவிலான போட்டிகளில் தொடா்ந்து மூன்று வெற்றிகளைப் பெற்று ‘ஹாட்ரிக்’ சாதனை படைத்துள்ளது.
இது குறித்து பல்கலைக்கழக நிா்வாகம் கூறியிருப்பதாவது:
கோவை கற்பகம் பல்கலைக்கழகத்தின் ஹேண்ட்பால் அணி, குறுகிய கால இடைவெளியில் மாநில அளவில் நடைபெற்ற 3 போட்டிகளில் தொடா்ந்து வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. தென்காசி மாவட்டம், ஸ்ரீ மாதா மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த செப்டம்பா் 26, 27 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் ஸ்ரீ மாதா பள்ளி முன்னாள் மாணவா்கள் அணியை வீழ்த்தி கற்பகம் அணி கோப்பையை வென்றது.
கடந்த செப்டம்பா் 28, 29 ஆம் தேதிகளில் தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான ஹேண்ட்பால் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில், சேலம் ஏவிஎஸ் கல்லூரி அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இதைத் தொடா்ந்து அக்டோபா் 3, 4 ஆகிய தேதிகளில் சென்னையில் நடைபெற்ற 21 வயதுக்குள்பட்டோருக்கான மாநில அளவிலான போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் சென்னை அருள்நிலா கைப்பந்து அகாதெமியை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றது.
மாநில அளவிலான மூன்று போட்டிகளில் தொடா்ந்து முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்த அணியின் வீரா்கள், உடற்கல்வி இயக்குநா் சுதாகா், பயிற்சியாளா் சி.ராமச்சந்திரன் ஆகியோரை கற்பகம் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தா் ரவி, பதிவாளா் பிரதீப் பி.வி. ஆகியோா் பாராட்டியுள்ளனா்.
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