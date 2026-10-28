பள்ளி மாணவா் தற்கொலை விவகாரம்: சிபிசிஐடி விசாரணை தொடக்கம்
கோவையில் பள்ளி மாணவா் தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில் சிபிசிஐடி போலீஸாா் புதன்கிழமை விசாரணையைத் தொடங்கினா்.
தற்கொலை - கோப்புப் படம்
கோவையில் பள்ளி மாணவா் தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில் சிபிசிஐடி போலீஸாா் புதன்கிழமை விசாரணையைத் தொடங்கினா்.
கோவை, பீளமேடு லால்பகதூா் காலனியைச் சோ்ந்த அசோக்குமாா்- கெளசல்யாதேவி தம்பதியின் மகன் அகிலன் (16). இவா் அப்பகுதியில் உள்ள அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் பிளஸ்-1 படித்து வந்தாா். இந்நிலையில், அவா் வீட்டில் கடந்த 21-ஆம் தேதி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
பள்ளியில் நிலவிய ஜாதியப் பாகுபாடு காரணமாக அகிலன் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அவரது பெற்றோா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இதையடுத்து, பீளமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இதனிடையே மாணவரின் மரணத்துக்கு நீதி கோரி பல்வேறு முற்போக்கு அமைப்புகள் மற்றும் மாணவரின் பெற்றோா் தொடா் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், 2 மாணவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா். பள்ளியின் ஆசிரியா், தலைமை ஆசிரியா் ஆகியோா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா்.
இதையடுத்து, வழக்கு சிபிசிஐடி போலீஸாருக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில், அகிலனின் உடலை குடும்பத்தினா் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பெற்றுக்கொண்டனா்.
இந்நிலையில், பீளமேடு போலீஸாரிடமிருந்து வழக்கு ஆவணங்களைப் பெற்ற சிபிசிஐடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தங்களது விசாரணையை புதன்கிழமை தொடங்கியுள்ளனா்.
விசாரணை அதிகாரியாக சிபிசிஐடி டிஎஸ்பி சுகுமாா், உதவி விசாரணை அதிகாரியாக ஆய்வாளா் சுமித்ரா ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இதனிடையே, சிபிசிஐடி எஸ்பி ஸ்ரீதேவி சம்பவ இடங்களுக்கு புதன்கிழமை சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டதுடன், மாணவரின் பெற்றோரிடமும் விசாரணை நடத்தினாா்.
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