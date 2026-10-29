திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியராக சி.முத்துக்குமாரன் பொறுப்பேற்பு
திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியராக சி.முத்துக்குமரன் வியாழக்கிழமை பெறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
சி.முத்துக்குமரன்
திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியராக சி.முத்துக்குமரன் வியாழக்கிழமை பெறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த மனீஷ், டான்பிநெட் நிா்வாக இயக்குநராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, கரூா் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த சி.முத்துக்குமாரன் நியமிக்கபட்டாா்.
இவா் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா். புதிதாக பெறுப்பேற்றுக் கொண்ட ஆட்சியா் சி.முத்துக்குமரனுக்கு, அதிகாரிகள், ஊழியா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
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