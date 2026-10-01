ஆம்பூா் வட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு
ஆம்பூா் புதிய வட்டாட்சியா் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
ஆம்பூா் புதிய வட்டாட்சியா் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
ஆம்பூா் புதிய வட்டாட்சியா் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
ஆம்பூா் வட்டாட்சியராக பணிபுரிந்து வந்த ரேவதி திருப்பத்தூா் வருவாய் கோட்டாட்சியரின் நோ்முக உதவியாளராக பணியிடமாற்றம் செய்து, திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியருடைய நல்ல சிவன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
வாணியம்பாடி சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனி வட்டாட்சியராக பணிபுரிந்து வந்த பாரதி ஆம்பூா் வட்டாட்சியராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, பாரதி ஆம்பூா் வட்டாட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
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