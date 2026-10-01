The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், அமைச்சர்கள் தர்னா!கர்நாடகத்தில் படிவம் 7-ஐ தவறாக பயன்படுத்தி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்!திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை: தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!காந்தி ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி: சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கில் போலீஸார் கைது: தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்! மும்பையில் நாளை போராட்டத்தைத் தொடங்கும் சிஜேபி!காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி! நடுவானில் கத்திக்குத்து சம்பவம்! தாக்கப்பட்ட இந்திய விமானியின் நிலை என்ன? - தூதரகம் தகவல்!

ஆம்பூா் வட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு

ஆம்பூா் புதிய வட்டாட்சியா் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.

ஆம்பூா் புதிய வட்டாட்சியா் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.

Published On :

ஆம்பூா் புதிய வட்டாட்சியா் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.

ஆம்பூா் வட்டாட்சியராக பணிபுரிந்து வந்த ரேவதி திருப்பத்தூா் வருவாய் கோட்டாட்சியரின் நோ்முக உதவியாளராக பணியிடமாற்றம் செய்து, திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியருடைய நல்ல சிவன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

வாணியம்பாடி சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனி வட்டாட்சியராக பணிபுரிந்து வந்த பாரதி ஆம்பூா் வட்டாட்சியராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பாரதி ஆம்பூா் வட்டாட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நகராட்சி ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

நகராட்சி ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

வெள்ளக்கோவில் நகராட்சி ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

வெள்ளக்கோவில் நகராட்சி ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

திருப்பத்தூா் மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

திருப்பத்தூா் மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு

இளையான்குடி வட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு

இளையான்குடி வட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK