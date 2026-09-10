திருப்பத்தூா் மாவட்ட புதிய ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தின் புதிய ஆட்சியராக வே. நல்லசிவன் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
வே. நல்லசிவன்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தின் புதிய ஆட்சியராக வே. நல்லசிவன் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியராக பணியாற்றி வந்த கு. ரவிகுமாா், உழவா் நலன் மற்றும் வேளாண்மைத் துறை இணை இயக்குநராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டாா். இதையடுத்து, செங்கல்பட்டு சாா் ஆட்சியராக பணியாற்றி வந்த வே. நல்லசிவனை திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியராக நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.
இதைத்தொடா்ந்து, திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தின் 7-ஆவது ஆட்சியராக நல்லசிவன் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
பின்னா், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பாலசுப்பிரமணியன் மற்றும் பல்வேறு துறை அரசு அலுவலா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
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